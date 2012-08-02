〔欧洲股市〕大幅收低,因欧洲央行没有宣布立即采取新措施

* FTSEurofirst 300指数收跌1.2%,西班牙IBEX指数暴跌5.2%

* 欧洲央行保持利率不变,且未宣布强有力的举措,市场人气收挫

* 分析师料跌势可能短暂

路透伦敦8月2日电---欧洲股市周四在交投震荡中大幅收低,欧洲央行总裁德拉吉的讲话令那些此前预计欧洲央行将采取大胆行动的投资者颇为失望,因上周德拉吉承诺将"采取一切措施"保卫欧元.

欧洲央行保持利率不变,但向推出新一轮购债计划,以压低西班牙和意大利借贷成本迈进了一步.不过,欧洲央行表示,这取决于欧元区各国政府是否首先启动救助基金.德拉吉暗示,德国央行总裁魏德曼对购债举动持保留意见,但补充称,欧洲央行将考虑其他"非标准"措施以抑制信贷危机.

投资者纷纷抛售股票,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.2%,报1,055.34点,西班牙IBEX 指数.IBEX重挫5.2%,意大利FTSE MIB指数

.FTMIB大跌4.6%.

"德拉吉将自己置身在非常艰难的境地,他今天不得不实践承诺,但他没有,"City Index首席市场策略师Joshua Raymond称.

"尽管他暗示将购买公债,但他所有的举动都是在推迟决策和行动.看似欧洲央行将采取行动的可能性犹存,但本周并未行动,这令人感到失望."

欧元区银行股.SX7E跌幅最大,大跌6.4%,西班牙国际银行(SAN.MC)重挫6.7%.

其他与经济成长相关的类股也下跌,汽车类股.SXAP下挫2.4%,营建类股.SXOP回落2.2%,因担心短期内欧洲央行将不会采取大胆行动,本地区的经济体将继续受创.

英国富时100指数.FTSE收跌0.88%,报5,662.30点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫2.2%,报6,606.09点,法国CAC-40指数.FCHI劲挫2.68%,收报3,232.46点.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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