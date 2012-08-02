〔英国债市〕两年期英债收益率触及纪录低位,因德拉吉讲话令人失望

路透伦敦8月2日电---两年期英债收益率周四触及略高于零的纪录低位,因投资者对欧洲央行未采取立即行动而感到失望,纷纷买入德债和英债避险.

欧洲央行总裁德拉吉表示,欧洲央行准备在公开市场购买意大利和西班牙公债,但前提是欧元区各国政府批准动用救助基金购买两国公债.

德拉吉暗示,购债行动将最早也要到9月才开始,具体时间取决于在债市融资有困难的国家何时提出要求,并接受严苛的条件和监管.

9月英债期货FLGU2收涨68个跳动点,报122.12,落后可比德债期货FGBLU270个跳动点,部分因近期英债跑赢德债的趋势逆转.

稍早德拉吉发表讲话后,两年期英债收益率GB2YT=RR稍早触及纪录低位0.024%.

"欧洲央行今日的决定是一个相当大的行动,因有关央行会议将出台任何实质性举措的预期已经开始降温," 美银美林全球研究部的固定收益策略师John Wraith表示.

英国央行周四宣布保持利率不变,市场对此反应并不热烈.

现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR回落7个基点,报1.446%.与可比德债收益率差扩阔4个基点,报19个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>