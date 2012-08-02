〔金属期市〕期铜急跌2%,欧洲央行未立即行动令市场不安

* 欧洲央行按兵不动令市场失望,引发金属价格走低
* 铜市成交激增,投资者出脱多头头寸
* 美元转跌为升,欧元在震荡交投中走低
* 美国周五将公布月度非农就业报告
路透纽约/伦敦8月2日电---期铜周四录得六周来最大单日跌幅,受累于市场对欧洲央行总裁德拉吉未立即采取货币政策行动普遍感到失望.
从金属到原油市场,投资者纷纷出脱看涨押注,铜市成交量超过正常水平,之前德拉吉暗示短期内不会采取行动解决欧债危机,尽管他上周表示,将尽全力保卫欧元.
相反,他表示,欧洲央行将在未来几周制定购买公债以稳定受压欧元区国家借贷成本的计划.
纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2跌8.45美分,或2.5%,结算价报每磅3.2905美元,为6月21日以来最大单日跌幅.盘中交投区间介于3.2885-3.3840美元.
根据路透数据,纽约尾盘,COMEX成交量超过83,000口,较30日均值高出近90%.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3重挫95美元,收报每吨7,330美元,盘后交易中跌幅进一步扩大至近2%,铜价触及日低7,280美元,为6月22日以来最低.
欧洲央行在今日的会议上并未立即采取行动,而是暗示,未来将购买公债来压低区内受困国家的借贷成本.德拉吉讲话发表后,股市扩大跌幅,欧元直线下跌.
投资者将关注焦点转向周五将公布的美国7月非农就业报告.美联储官员周三重申,对失业率高企感到失望,投资者将密切关注就业数据,以判断美联储再推刺激举措的可能性和时机.
LME未平仓合约徘徊在上周触及的近五年低位附近,反应期铜市场短期走向不明.
**需求前景**
尽管各国央行未来再推刺激举措可能提振金属和硬资产价格,压低纸货币价值,但由于全球经济成长持续转弱,对工业金属需求前景的忧虑犹存.
COMEX和LME铜价自2月分别触及年内峰值4美元和8,765美元后,已下跌近15%,第二季下跌9%,因忧虑全球最大铜消费国中国需求不振.中国铜需求占全球精炼铜总需求的约40%.
三个月铅CMPB3>收跌30美元,收报每吨1,854美元.三个月期铝CMAL3回落17美元,报每吨1,844美元.
三个月期锌CMZN3收跌8美元,报每吨1,812美元.三个月期镍CMNI3回落300美元,收报每吨15,250美元.三个月期锡CMSN3收跌370美元,收报每吨17,430美元.
以下为1750GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 329.35 -8.15 -2.41 343.60 -4.15
LME期铝 1840.00 -21.00 -1.13 2020.00 -8.91
LME期铜 7330.00 -95.00 -1.28 7600.00 -3.55
LME期铅 1854.00 -30.00 -1.59 2035.00 -8.89
LME期镍 15250.00 -300.00 -1.93 18710.00 -18.49
LME期锡 17425.00 -375.00 -2.11 19200.00 -9.24
LME期锌 1812.00 -8.00 -0.44 1845.00 -1.79
上海期铝 15355.00 -65.00 -0.42 15845.00 -3.09
上海期铜 54760.00 -190.00 -0.35 55360.00 -1.08
上海期锌 14565.00 -45.00 -0.31 14795.00 -1.55
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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