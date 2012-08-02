〔全球金市〕金价收低,因对欧洲央行立即采取行动的希望落空

* 由于欧洲央行和美联储没有采取强有力的行动,市场感到失望
* 韩国增加16吨黄金储备,提振了金价
* 由于缺少季风雨,印度需求可能进一步走软
路透纽约8月2日电---金价周四连续第四个交易日收低,投资者持续出脱多头部位,因欧洲央行和美联储没有采取刺激经济增长的积极行动.
欧洲央行总裁德拉吉称,购债行动不会早于9月,只有当欧元区政府使用欧元区救助基金加入欧洲央行的购债行动才行.
金价追随美股和美国原油期货的跌势,因原本预计欧洲央行推出刺激货币政策的市场人士非常失望.仅在上周,德拉吉还表示,欧洲央行将采取一切行动保卫欧元.
昨天美联储发布政策声明后,黄金市场已经承压,该声明令预期新货币刺激政策的投资者希望落空,尽管美联储承认美国经济已失去动能.
"两大央行目前似乎需要更多经济数据,才能推出更积极的行动,这令黄金投资者失望,"期货经纪公司R.J. O'Brien资深商品经纪商Phillip Streible称.
1829GMT,现货金价XAU=跌0.8%,报每盎司1,585.75美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2结算价跌16.60美元,报1,590.70美元,路透初步数据显示,成交量较30日均值低约10%.
韩国周三稍晚表示,7月买入16吨黄金,这是今年内第二次买入.这是近期内主要在亚洲和新兴市场中增加储备的国家之一.
印度的黄金实货买盘依旧疲弱,在天气预报称今年该国季风雨将不足,农民可能没有足够的可自由支配收入购买黄金.
现货白银XAG=跌1.1%,报27.09美元,现货铂金XPT=下挫2%,报1,380.24美元,现货钯金XPD=大跌3.4%,至566.75美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1590.70 -16.60 -1.0 1586.30 1618.80 144,458
COMEX白银期货 SIU2 26.995 -0.540 -2.0 26.880 27.780 41,068
COMEX铂金期货 PLV2 1387.80 -13.50 -1.0 1382.70 1415.40 6,959
COMEX钯金期货 PAU2 567.85 -14.75 -2.5 562.35 589.10 2,605
现货金 XAU= 1585.75 -12.84 -0.8 1585.45 1614.29
现货银 XAG= 27.090 -0.310 -1.1 27.010 27.800
现货铂金 XPT= 1380.24 -28.66 -2.0 1386.25 1402.25
现货钯金 XPD= 566.75 -19.88 -3.4 569.75 585.25
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 于春红;审校 李军
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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