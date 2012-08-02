〔美国股市〕连续第四日收低,因欧洲央行总裁德拉吉的讲话令人失望

韩国金融市场：特朗普国会演讲提振韩股涨至21个月高位，韩元下滑
路透首尔3月2日 - 韩国股市周四早盘涨至近两年高位，追随美股涨 势。 美国股市道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，此前总统特 朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久 将升息是利多因素。 0203 GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,102.49点，盘中一 度涨至2,112.58点，为2015年5月29日以来最高水准。 韩国金融市场周三因公共假日休市。
* 欧洲央行维持利率不变,总裁德拉吉的讲话令人失望
* 做市商Knight Capital需要增资,股价暴跌
* 零售销售强劲,主要是依赖折扣
* 道指和标普500指数下跌0.7%,Nasdaq指数回落0.4%
路透纽约8月2日电---美国股市周四连续第四个交易日收低,此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话令投资人失望,他们原本预期央行将立即采取行动遏制欧债危机.
华尔街主要做市商之一的Knight Capital(KCG.N)正为生存而苦苦挣扎,周三该公司的技术故障使其资本蒸发掉4.40亿美元.
但市场关注焦点主要在欧洲央行身上,尽管交易商也在关注周五美国将公布的7月非农就业报告,该报告可能使股市以震荡的走势结束多事的一周.
欧洲央行总裁德拉吉称,欧洲央行将在公开市场买入意大利和西班牙公债,但前提是欧元区各国政府激活救助基金以购买这些公债,这令交易商颇为失望,因上周德拉吉承诺将采取一切行动保卫欧元,许多人当时认为欧洲央行将很快有所行动.
"今天人们都在等待切实的步骤及欧洲央行具体操作方式的概要,但什么也没公布,"Cetera
Financial Group市场策略师Brian Gendreau称.
"市场因'采取一切行动'的言论而上涨,又因没有行动而下跌."
路透首尔3月2日 - 韩国股市周四早盘涨至近两年高位，追随美股涨 势。 美国股市道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，此前总统特 朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久 将升息是利多因素。 0203 GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,102.49点，盘中一 度涨至2,112.58点，为2015年5月29日以来最高水准。 韩国金融市场周三因公共假日休市。
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