〔美国股市〕连续第四日收低,因欧洲央行总裁德拉吉的讲话令人失望

* 欧洲央行维持利率不变,总裁德拉吉的讲话令人失望

* 做市商Knight Capital需要增资,股价暴跌

* 零售销售强劲,主要是依赖折扣

* 道指和标普500指数下跌0.7%,Nasdaq指数回落0.4%

路透纽约8月2日电---美国股市周四连续第四个交易日收低,此前欧洲央行总裁德拉吉的讲话令投资人失望,他们原本预期央行将立即采取行动遏制欧债危机.

华尔街主要做市商之一的Knight Capital(KCG.N)正为生存而苦苦挣扎,周三该公司的技术故障使其资本蒸发掉4.40亿美元.

但市场关注焦点主要在欧洲央行身上,尽管交易商也在关注周五美国将公布的7月非农就业报告,该报告可能使股市以震荡的走势结束多事的一周.

欧洲央行总裁德拉吉称,欧洲央行将在公开市场买入意大利和西班牙公债,但前提是欧元区各国政府激活救助基金以购买这些公债,这令交易商颇为失望,因上周德拉吉承诺将采取一切行动保卫欧元,许多人当时认为欧洲央行将很快有所行动.

"今天人们都在等待切实的步骤及欧洲央行具体操作方式的概要,但什么也没公布,"Cetera

Financial Group市场策略师Brian Gendreau称.