欧洲经济指标预测--8月3日-8月10日****

中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透8月3日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月30日当周----------------------------------
8月3日-8月13日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.0%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.5%
8月3日(五)
0743 意大利Markit服务业PMI 7月 43.5 43.1
0748 法国Markit服务业PMI 7月 50.2 50.2
综合PMI -- 48.0
0753 德国Markit服务业PMI 7月 49.7 49.7
0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 47.6 47.6
综合PMI 46.4 46.4
0828 英国CIPS服务业PMI 7月 51.5 51.3
0900 欧元区零售销售(较上月) 6月 持平 +0.6%
(较上年同期) -1.4% -1.7%
--------------------------------8月6日当周----------------------------------
8月6日(一)
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 负31 负29.6
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 7月 -0.50% +1.40%
8月7日(二)
0545 瑞士未经季节调整的失业率 7月 2.7% 2.7%
经季节调整的失业率 2.9% 2.9%
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.6% -0.3%
(较上年同期) -0.8% -1.1%
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 6月 -0.9% +0.8%
(较上年同期) -- -6.9%
0830 英国工业生产(较前月) 6月 -- +1.0%
(较上年同期) -- -1.6%
制造业产出(较前月) 6月 -- +1.2%
(较上年同期) -- -1.7%
0900 意大利国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 -0.7% -0.8%
(较上年同期) -2.5% -1.4%
1000 德国工业订单(较前月) 6月 -0.7% +0.6%
8月8日(三)
0545 瑞士消费者信心 第三季 负4 负8
0600 德国出口(较前月) 6月 -2.0% +3.9%
进口(较前月) -1.2% +6.3%
贸易收支(亿欧元) 顺差148 顺差150
0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 逆差50 逆差53
进口(亿欧元) -- 427.65
出口(亿欧元) -- 374.40
1000 德国整体工业生产(较前月) 6月 -0.7% +1.6%
8月8日-19日
2301 英国RICS房价差值 7月 -- 负22
8月9日-15日
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 7月 -0.9% -1.1%
(较上年同期) +0.9% +1.1%
8月9日(四)
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差6.91
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.08
0830 英国贸易收支(亿英镑) 6月 -- 逆差83.6
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差38.7
8月10日(五)
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至6月 -- 赤字696
0645 法国工业生产(较前月) 6月 -0.1% -1.9%
0800 意大利CPI(较前月) 7月终值 持平 持平
(较上年同期) +3.0% +3.0%
HICP(较前月) -1.6% -1.6%
(较上年同期) +3.7% +3.7%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上月) 7月 -- -2.2%
(较上年同期) -- -2.3%
PPI产出物价(较上月) -- -0.4%
(较上年同期) -- +2.3%
核心PPI产出物价(较上月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +2.0%(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N
路透北京3月2日 - 中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。