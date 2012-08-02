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市场报道 | 2012年 8月 3日 星期五 07:57 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月3日-8月10日****

路透8月3日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------7月30日当周----------------------------------

8月3日(五)

1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加10 增加8

制造业就业岗位(万个) 增加1 增加1.1

民间就业岗位(万个) 增加11 增加8.4

失业率 8.2% 8.2%

平均时薪 +0.2% +0.3%

每周平均工时 34.5 34.5

1400 美国ISM非制造业PMI 7月 52.0 52.1

企业活动指数 52.1 51.7

1430 美国ECRI一周领先指标 7月27日当周 -- 122.8

----------------------------------8月6日当周--------------------------------

8月6日(一)

1400 美国就业趋势指数 7月 -- 107.47

8月7日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月4日当周 -- -1.7%

1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -- +7.4%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月4日当周 -- +1.1%

1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加125 增加171.2

8月8日(三)

1100 美国抵押贷款指数 8月3日当周 -- 945.7

再融资指数 -- 5,452.8

1230 美国非农生产率环比年率 第二季初值 +0.9% -0.9%

单位劳工成本 +1.0% +1.3%

8月9日(四)

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 22.27

1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 -- +0.3%

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差475 逆差486.8

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月4日当周 -- 36.5

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.55

续请失业金人数(万人) 7月28日当周 -- 327.2

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 -- 逆差7.9

出口(亿加元) -- 388.8

进口(亿加元) -- 396.7

1400 美国趸售(批发)库存 6月 +0.3% +0.3%

趸售销售 持平 -0.8%

8月10日(五)

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 7月 -- 增加0.73

失业率 -- 7.2%

全职就业岗位(万个) -- 增加2.93

兼职就业岗位(万个) -- 减少2.2

就业参与率 -- 66.7%

1230 美国进口价格 7月 持平 -2.7%

出口价格 -0.1% -1.7%

1430 美国ECRI一周领先指标 8月3日当周 -- --

1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字1,020 赤字600(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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