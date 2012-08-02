美国与加拿大经济指标预测--8月3日-8月10日****

中国基金：核建产业基金成立，计划五年内管理基金规模500-1,000亿元--报载
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透8月3日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月30日当周----------------------------------
8月3日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加10 增加8
制造业就业岗位(万个) 增加1 增加1.1
民间就业岗位(万个) 增加11 增加8.4
失业率 8.2% 8.2%
平均时薪 +0.2% +0.3%
每周平均工时 34.5 34.5
1400 美国ISM非制造业PMI 7月 52.0 52.1
企业活动指数 52.1 51.7
1430 美国ECRI一周领先指标 7月27日当周 -- 122.8
----------------------------------8月6日当周--------------------------------
8月6日(一)
1400 美国就业趋势指数 7月 -- 107.47
8月7日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月4日当周 -- -1.7%
1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -- +7.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月4日当周 -- +1.1%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加125 增加171.2
8月8日(三)
1100 美国抵押贷款指数 8月3日当周 -- 945.7
再融资指数 -- 5,452.8
1230 美国非农生产率环比年率 第二季初值 +0.9% -0.9%
单位劳工成本 +1.0% +1.3%
8月9日(四)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 22.27
1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 -- +0.3%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差475 逆差486.8
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月4日当周 -- 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.55
续请失业金人数(万人) 7月28日当周 -- 327.2
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 -- 逆差7.9
出口(亿加元) -- 388.8
进口(亿加元) -- 396.7
1400 美国趸售(批发)库存 6月 +0.3% +0.3%
趸售销售 持平 -0.8%
8月10日(五)
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 7月 -- 增加0.73
失业率 -- 7.2%
全职就业岗位(万个) -- 增加2.93
兼职就业岗位(万个) -- 减少2.2
就业参与率 -- 66.7%
1230 美国进口价格 7月 持平 -2.7%
出口价格 -0.1% -1.7%
1430 美国ECRI一周领先指标 8月3日当周 -- --
1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字1,020 赤字600(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透北京3月2日 - 中国金融时报周四报导称，核建产业基金管理有限公司近期成立，注册资本2亿元人民币，计划五年内管理基金规模达到500亿元至1,000亿元。
路透3月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/3/2(预估) BMO SPLS.OQ Q4 2016 史泰博(Staples) 2017/3/2 BMO KR.N Q4 2016 克罗格(Kroger) 2017/3/2 AMC ADSK.OQ Q4 2017 欧特克(Autodesk) 2017/3/2 21:15 COO.N Q1 2017 Cooper Companies Inc 2017/3/2 21:15 COST.OQ Q2 2017 好市多(Costco Wholesale) 2017/3/3 BMO PGR.N
路透北京3月2日 - 中国国土资源部等明确，将严肃查处煤矿超层越界开采等违法违规行为，并部署开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动，整治行动从3月开始持续到8月末，将把超层越界开采作为重大安全隐患进行处罚。