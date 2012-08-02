版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 3日 星期五 06:37 BJT

全球外汇市场8月3日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0743 - 意大利7月Markit服务业采购经理人指数(PMI)

0748 - 法国7月Markit服务业PMI

0753 - 德国7月Markit服务业PMI

0758 - 欧元区7月Markit服务业PMI

0828 - 英国7月Markit/CIPS服务业PMI

0900 - 欧元区6月零售销售

0900 - 希腊央行总裁普罗沃普洛斯就ATEbank向议会作简报

1230 - 美国7月非农就业报告

1400 - 美国7月供应管理协会(ISM)非制造业指数

1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)7月27日当周领先指标

1430 - 美国财政部负责经济政策的助理部长艾伯力(Jan Eberly)就2012年7月就业数据和经济复苏举行简报会

-- - 美国达拉斯联邦储备银行6月个人消费支出(PCE)物价指数截尾中值

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐