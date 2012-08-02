〔货币市场〕欧洲美元利率期货上涨,欧洲央行会议结果令人失望

路透纽约8月2日电---美国的欧洲美元期货合约周四上涨,此前欧洲央行没有马上拿出新的危机应对举措,让部分投资者感到失望,美债避险需求因而上升.

不过欧洲美元利率期货涨势有限,因预期欧洲央行或将在9月会议上采取更有力措施遏制危机.

欧洲央行总裁德拉吉周四称,为压制意大利与西班牙借款成本而采取的任何干预行动都不会在9月前发生,并且需要欧元区政府首先行动.[ID:nSB1704832]

道明证券美国融资部主管Mike Lin称:"欧洲央行没有任何真正的正式行动,而只是做出承诺."

欧洲央行缺乏行动,提振美国公债需求,并推动较长期的欧洲美元期货价格<0#ED:>上涨,但涨势有限.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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