《欧洲央行焦点》无新政出台,但暗示公债购买计划或将重启

* 德拉吉称欧洲央行准备在二级市场购债

* 只有政府先启用欧元区抒困基金,才会采取行动

* 罕见的公开提到与德国央行总裁魏德曼意见不同

路透法兰克福8月2日电---欧洲央行周四暗示,可能再度开始购买公债,以降低西班牙和意大利节节攀升的举债成本.但是欧洲央行为此设置的前提条件,以及内部关键的德国委员表示反对,让市场感到失望.

欧洲央行总裁德拉吉暗示,任何干预行动都不会在9月前发生,并且,只有政府先启动欧元区抒困基金,允许其加入欧洲央行的购债行列,欧洲央行才会实施干预.

"管理委员会...可能会实施规模足够的直接公开市场操作,以达到目标."德拉吉在会后新闻发布会上称.

欧洲央行将欧元区指标利率维持在0.75%的纪录低点,但德拉吉表示,委员会周四确实考虑过进一步降息,因此时有迹象显示,欧洲二线国家经济衰退有蔓延至整片欧陆之势.

路透在德拉吉讲话后采访近50位分析师发现,多数分析师预计欧洲央行将在9月开始购买意大利和西班牙债券,并将降息至0.50%.[ID:nSB1704708]