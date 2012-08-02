版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 06:43 BJT

〔美国金融〕SEC称正密切检视有关KNIGHT CAPITAL交易故障的问题

路透华盛顿8月2日电---美国证券交易委员会(SEC)正在密切关注有关Knight Capital Group(KCG.N)本周发生的交易故障问题,该起事件不但导致市场异动,且令该公司资本蒸发了4.40亿美元.

"我们持续严密检查有关昨日交易的事件,并与其他监管当局以及Knight Capital进行讨论,"SEC发言人John Nester称.

"我们也在考虑,是否有必要在闪电崩盘后改革的基础上,进一步采取新的举措限制昨日交易的影响."(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐