《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月2日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 44.52 -0.77 -1.70 1973954
搜狐 (SOHU.O) 35.07 -0.23 -0.65 604302
网易 (NTES.O) 51.96 -1.14 -2.15 474008
百度 (BIDU.O) 122.03 -1.21 -0.98 4597790
亚信科技 ASIA.O 10.20 -0.03 -0.29 120464
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.87 -0.01 -0.07 2204578
联电 (UMC.N) 2.18 +0.01 +0.46 638425
日月光 (ASX.N) 3.85 +0.03 +0.79 171632
矽品精密 (SPIL.O) 5.31 -0.02 -0.38 583272
和信超媒体 (GIGM.O) 1.11 +0.01 +0.91 8900
友达 (AUO.N) 2.85 -0.08 -2.73 310741
中华电信 (CHT.N) 29.38 -0.07 -0.24 36637
台湾国际航电 (GRMN.O) 40.35 +0.98 +2.49 1604679
香港
中国移动 (CHL.N) 57.15 -0.30 -0.52 195360
中国联通 (CHU.N) 14.67 +0.10 +0.69 260354
中国电信 (CHA.N) 50.58 +0.22 +0.44 26633
中芯国际 (SMI.N) 1.67 -0.04 -2.34 57238
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 -0.12 -2.96 19803(完)
--整理 程琳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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