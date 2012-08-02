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亚洲 | 2012年 8月 3日 星期五 06:39 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月2日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 44.52 -0.77 -1.70 1973954

搜狐 (SOHU.O) 35.07 -0.23 -0.65 604302

网易 (NTES.O) 51.96 -1.14 -2.15 474008

百度 (BIDU.O) 122.03 -1.21 -0.98 4597790

亚信科技 ASIA.O 10.20 -0.03 -0.29 120464

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.87 -0.01 -0.07 2204578

联电 (UMC.N) 2.18 +0.01 +0.46 638425

日月光 (ASX.N) 3.85 +0.03 +0.79 171632

矽品精密 (SPIL.O) 5.31 -0.02 -0.38 583272

和信超媒体 (GIGM.O) 1.11 +0.01 +0.91 8900

友达 (AUO.N) 2.85 -0.08 -2.73 310741

中华电信 (CHT.N) 29.38 -0.07 -0.24 36637

台湾国际航电 (GRMN.O) 40.35 +0.98 +2.49 1604679

香港

中国移动 (CHL.N) 57.15 -0.30 -0.52 195360

中国联通 (CHU.N) 14.67 +0.10 +0.69 260354

中国电信 (CHA.N) 50.58 +0.22 +0.44 26633

中芯国际 (SMI.N) 1.67 -0.04 -2.34 57238

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.93 -0.12 -2.96 19803(完)

--整理 程琳

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