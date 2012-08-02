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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 06:59 BJT

《综述》美国初请失业金人数增加而工厂订单下滑,凸显经济活动趋弱

* 上周初请失业金人数增加8,000人

* 初请失业金人数四周均值降至四个月低点

* 7月企业计划裁员人数再度下滑

* 6月工厂订单减少0.5%

路透华盛顿8月2日电---美国上周初请失业金人数上升,制造商6月订单意外下滑,暗示经济摆脱疲软境况路途艰难.

近几个月经济失去动力,受累于对税收增加和政府明年大幅减支的担忧,以及欧债危机的持续不退.工厂活动已有所降温,就业增长亦急刹车.

"数据在很多方面都令人失望.没有太多的亮点,"IHS Global Insight分析师Paul Edelstein说.

美联储(FED)周三暗示愿意进一步放宽货币政策,并指出今年上半年经济活动已放缓,同时失业水平仍高居不下.许多分析师预期美联储将在9月推出第三轮债券购买计划,即量化宽松政策.

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