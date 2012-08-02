《综述》美国初请失业金人数增加而工厂订单下滑,凸显经济活动趋弱

台湾股市：盘中上涨，追随海外市场涨势
路透台北3月2日 - 台湾股市周四盘中上涨，追随亚洲股市和隔夜美股涨势，美国总统特朗普言辞审慎的首次国会演说鼓舞了投资者。
* 上周初请失业金人数增加8,000人
* 初请失业金人数四周均值降至四个月低点
* 7月企业计划裁员人数再度下滑
* 6月工厂订单减少0.5%
路透华盛顿8月2日电---美国上周初请失业金人数上升,制造商6月订单意外下滑,暗示经济摆脱疲软境况路途艰难.
近几个月经济失去动力,受累于对税收增加和政府明年大幅减支的担忧,以及欧债危机的持续不退.工厂活动已有所降温,就业增长亦急刹车.
"数据在很多方面都令人失望.没有太多的亮点,"IHS Global Insight分析师Paul Edelstein说.
美联储(FED)周三暗示愿意进一步放宽货币政策,并指出今年上半年经济活动已放缓,同时失业水平仍高居不下.许多分析师预期美联储将在9月推出第三轮债券购买计划,即量化宽松政策.
路透台北3月2日 - 台湾股市周四盘中上涨，追随亚洲股市和隔夜美股涨势，美国总统特朗普言辞审慎的首次国会演说鼓舞了投资者。
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
0047 GMT，三个月期铜上扬0.2%至每吨6,026.50美元，上日涨0.7%，盘中创出2月21日来的高点6,090美元。