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亚洲 | 2012年 8月 3日 星期五 06:53 BJT

〔全球航运〕波罗的海运价指数连跌18天,因需求疲软

路透8月2日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连跌18日,因需求疲软打压运价.

波罗的海乾散货运价指数下滑17点或1.94%,至861点.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑0.25%至1,178点.日均获利降103美元至4,255美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

希腊船运经纪商Intermodal在周报中称,太平洋地区活动锐减导致海岬型船运费进一步下降.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌2.41%至931点,日均获利减少189美元,至7,423美元.巴拿马型船舶载重量为60,000-70,000吨,通常运送煤炭或谷物.(完)

--编译 程琳;审校 张荻

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