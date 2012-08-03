〔金砖国家〕8月2日股汇市收盘纵览

路透8月3日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月2日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.97%,报944.94点.
中国股市:沪综指周四缩量收跌.中央对地方房地产督察开展之际,政策收紧预期再次出现,令房地产板块整体遭遇打压.同时,成交量萎缩凸显大盘疲态尽显.分析人士认为,短期内股指反复下行试探2,100点支撑的可能很大.沪综指.SSEC收报2,111.182点,跌12.178点,或0.57%.上海A股成交额417亿元人民币,上日为442亿元.[.SSCN]
香港股市:终止五日连涨并收低,受中资地产类股拖累,此前中国证券报报导称地产政策可能将收紧.恒生指数.HSI下跌0.7%,报19,690.2点,为六个交易日来首次下跌.恒生国企指数.HSCE收低1%,报9,669.2点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收升.虽受隔夜欧元等非美货币走弱影响,今日人民币中间价略微低开,但盘中结汇盘涌现,且午后银行为规避风险结清此前美元头寸,最终助力人民币收升.人民币兑美元收盘报6.3674,上日报收于6.3685.[CNY/CN][ID:nSB1703778]
========================================================================================
印度股市:中止四日连涨走势收跌,Reliance Industries遭遇获利了结打压,同时SBI银行下调部分贷款利率,令市场担心其他业者或效仿,从而令银行业利润率承压.指标BSE指数.BSESN收低0.19%,报17,224.36点.[.BO][ID:nL4E8J22TE]
印度汇市:印度卢比在淡静交投中下滑,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)未出台新的货币刺激措施,令全球风险资产上扬的预期受抑.印度卢比兑美元INR=D2收在55.84/85,较周二收盘位55.47/48走软.[INR/][ID:nL4E8J22VG]
========================================================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,355.320点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS下跌1.54%至732.10点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.49%至32.4950;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.53%,报39.5825.
========================================================================================
巴西股市:拉丁美洲股市下跌,之前欧洲央行的决定令市场关于其将采取强有力措施来遏制不断蔓延的欧债危机的希望破灭.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP三天来两度下挫,收低1.37%至55,520.40点.[ID:nL2E8J2F0M]
巴西汇市:拉丁美洲货币在双重作用下涨跌互现,欧洲央行的决定打消了有关其将采取强有力措施的希望,但暗示将来或采取行动支持欧元区较高收益资产.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=收低0.28%,收盘买价为2.0499.[ID:nL2E8J2DE8]
========================================================================================
南非股市:收低,回吐稍早涨幅并中止两日连涨走势,因欧洲央行维持利率不变,未立即采取措施解决债务危机.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.14%至30,817.28点.综合指数.JALSH收低0.11%至35,033.09点,从盘中触及的纪录高位35,240.00点回落.[.J][ID:nL6E8J2MW2]
南非汇市:南非兰特兑美元走软,因欧洲央行总裁德拉吉的决定令投资者大感失望,抑制了对较高风险资产的偏好.截至1500GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.3795,较纽约收盘价8.3496跌0.39%.[ZAR/][ID:nL6E8J2MEX](完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉