〔伦敦奥运〕普京、菲尔普斯与金牌亲密接触

(本文由路透中文网编译)

路透伦敦8月2日电（记者 Mark Trevelyan）---作为黑带高手的普京（Vladimir Putin）在周四为一位俄罗斯柔道运动员夺得金牌表示了庆祝。而美国名将菲尔普斯也达到了新的巅峰，他成为了第一位在同一项目上奥运三连冠的男子游泳选手。

未来派风格的场地自行车赛场也见证了六项新世界纪录的诞生、一对选手被取消资，以及英国男团和德国女团在竞速赛上先后加冕。

拳击赛场上也爆发了争议。一名选手在一个回合比赛中被击倒了六次而比赛却没有按规定被终止，当值的土耳其裁判因此被驱逐出了奥运赛场。一位安哥拉教练被自己的代表团团长斥骂为“傻瓜”，因为他没有让该国唯一的选手去进行赛前称重；后者因此被取消了比赛资格。

俄罗斯总统普京在现场目睹了一场辉煌的胜利。他的同胞克海布拉伊夫 （Tagir Khaibulaev）击败了来自蒙古的对手，为俄罗斯拿到了第三枚柔道金牌的时候，普京从座位上双拳高举跳了起来。

普京硬汉形象一部分就是来自于他在柔道赛场上的英姿。赛后，他反复地拍着海布拉伊夫的后背，还双手捧着他的面颊以示祝贺。

在欢乐的情绪下，他通过俄罗斯新闻媒体国际传真社（Interfax）提议，对于在莫斯科救世主大教堂抗议他的三名女子朋克乐团Pussy Riot成员的审判，可以不用太过严厉。

英国首相卡梅伦（David Cameron）和普京一道观看了柔道比赛。他也有属于自己的一些值得庆祝的高兴事儿。随着英国在男子自行车、男子双多向飞碟射击和双人皮划艇激流回旋项目上的夺金浪潮，英国一跃升至奖牌榜的第五位。

**别了 羽毛球**

由于在羽毛球比赛中爆出的假球丑闻，被剥夺比赛资格的中国选手于洋表示，她在痛苦中选择了退役。

“这也是我最后一次比赛了。再见国际羽联，再见我挚爱的羽毛球，”于洋在她的微博上写道。

她是因此时间被逐出比赛的中韩印尼八位选手之一，她们涉嫌为了与更容易的对手在淘汰赛相遇而在小组赛中故意输球。（完）