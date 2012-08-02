《汇市简讯》澳元/美元表现颇具韧性,尽管股市及大宗商品市场下跌

2255GMT * 澳元/美元亚洲市场盘初没有变动,此前24个小时的走势非常动荡 * 股市和大宗商品市场下跌,导致对澳元/美元的卖压,但中长期投资大户的买盘提供支撑 * 来自中长期投资大户和主权账户的利差交易买需提供支撑 * 美国非农就业报告公布前,亚洲市场料淡静 * 小时图上在1.0435/40有强劲的支撑力道,卖压在1.0505/10集结.(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=