《汇市简讯》欧元/美元隔夜走势震荡后再度呈现偏空外包日线型态

2249GMT * 隔夜走势震荡之后,再度呈现偏空外包日线型态 * 日线动能指标和波林格区间小幅下移 * 德拉吉讲话之后和之前的1.2133/1.2406区间提供初步支撑/阻力 * 或会在未来几日测试7月低点1.2042 * 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/gus79s).(完) --编译 王翔琼;审校 徐文焰