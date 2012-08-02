《汇市简讯》欧元/美元隔夜走势震荡后再度呈现偏空外包日线型态

台湾股市：盘中上涨，追随海外市场涨势
路透台北3月2日 - 台湾股市周四盘中上涨，追随亚洲股市和隔夜美股涨势，美国总统特朗普言辞审慎的首次国会演说鼓舞了投资者。
2249GMT * 隔夜走势震荡之后,再度呈现偏空外包日线型态 * 日线动能指标和波林格区间小幅下移 * 德拉吉讲话之后和之前的1.2133/1.2406区间提供初步支撑/阻力 * 或会在未来几日测试7月低点1.2042 * 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/gus79s).(完) --编译 王翔琼;审校 徐文焰
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路透台北3月2日 - 台湾股市周四盘中上涨，追随亚洲股市和隔夜美股涨势，美国总统特朗普言辞审慎的首次国会演说鼓舞了投资者。
路透香港3月2日 - 北京控股集团旗下地产业务分支--北京建设（控股）有限公司周四称，计划发行本金总额3亿美元三年期担保债券，息率4.375%。
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。