〔中国金融〕证监会9月起下调证券期货市场收费标准,并协调研降印花税(更新版)

国际油市：中国3月大买西非原油，再创纪录新高

路透伦敦3月1日 - 根据路透周三公布的航运船期及石油贸易商的调 查结果，中国3月装运西非原油的数量将创下纪录新高，因在石油输出国 组织(OPEC)减产之际，中国持续囤积中质及重质原油。 预料3月装运准备运往中国的西非原油数量约为141万桶/日，超越2月 水准，并创下路透自2004年追踪船货状况以来的最高。 中国国营业者联合石化和中化集团进口量居于领先，而中国的独立炼 厂也躬逢其盛，买进来自托克(Trafigura)及道达尔(Total)的船货。 这些业者倾向购入安哥拉的中重质原油，包括卡宾达(Cabinda)、Dal ia、 Nemba、Plutonio及Saturno等品种，同时也将购买安哥拉最新石油 品种Olombendo的首批船货。 中国买家也预定买进刚果的Djeno原油、加纳Jubilee原油、以及部分 尼日利亚的Escravos及夸伊博(Qua Iboe)原油。 来自中国的买盘推动安哥拉原油与布兰特原油间的价差来到异常高的 水准，但部分分析师警告称，部分船货可能直接进入储油设备