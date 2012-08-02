〔中国金融〕证监会9月起下调证券期货市场收费标准,并协调研降印花税(更新版)

金属期市：伦敦期铜上涨，因需求前景改善
0047 GMT，三个月期铜上扬0.2%至每吨6,026.50美元，上日涨0.7%，盘中创出2月21日来的高点6,090美元。
(新增研究降低印花税等细节及更多背景)
路透北京/上海8月3日电---中国证监会周四称,沪、深证券交易所、中国证券登记结算公司和四家期货交易所将自今年9月1日起联手大幅度降低A股交易经手费、过户费和期货交易手续费.此外,证监会正在积极协调有关部门研究降低印花税.
这是继年内先后两次较大幅度降低交易手续费和市场监管费后的第三次下调收费.中国于2008年4月将证券(股票)交易印花税率从0.3%下调为0.1%,并于当年9月宣布调整证券(股票)交易印花税为单边征收.
刊登在证监会网站上的新闻稿称,按照监管部门不断降低市场交易成本、提高市场效率、减轻投资者负担的总体要求，沪、深证券交易所A股交易经手费将按成交金额的千分之0.0696双向收取,降幅为20%;中登公司上海分公司A股交易过户费将按成交面额的千分之0.3双向收取,降幅为20%.
而四家期货交易所分品种交易手续费降幅从6.25%到50%不等,其中上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所期货交易手续费整体降幅分别为26%、17%、15.5%,中国金融期货交易所股指期货交易手续费将按成交金额的千分之0.025收取,降幅为28.57%.
证券市场这次收费调整,在今年剩余的四个月内预计降低A股交易相关收费6亿元人民币,加上6月1日起实施的上次降费和市场监管费下调,七个月内合计降费42亿元,三次降费按2011年市场成交量测算,全年可降低证券市场交易成本67亿元.
而期货市场这次收费调整,在今年剩余的四个月内预计降低期货交易手续费10亿元,加上6月1日起实施的上次降费和市场监管费下调,七个月内合计降费45亿元,三次降费按2011年市场成交量测算,全年可降低期货市场交易成本88亿元.证券、期货市场合计可减轻投资者交易成本155亿元.
近期中国股市持续阴跌,上证综指.SSEC已创出近三年半新低.对此证监会有关部门负责人做出回应称,股市下跌存在恐慌性因素,A股股息率与发达国家相比已经不低,投资者不要盲目跟风,以免造成巨额损失;并表示,监管部门支持上市公司回购股份.[ID:nSB1701998](完)
更多细节,请点选证监会网站(www.csrc.gov.cn)
--发稿 李文科/冉莹; 审校 黄凯/张喜良
0047 GMT，三个月期铜上扬0.2%至每吨6,026.50美元，上日涨0.7%，盘中创出2月21日来的高点6,090美元。
路透悉尼3月2日 - 美国小麦价格周四小涨，触及一周高位，受益于全球需求增长的迹象以及北美天气可能不利于作物的担忧。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约涨0.3%至每蒲式耳4.58-1/4美元，此前触及2月23日以来最高水平4.58-1/2美元。周三收涨3%。 主力大豆合约跌0.24%至每蒲式耳10.49-1/4美元，周三涨1.5%。 主力玉米期货下跌0.13%，至每蒲式耳3.83-1/2美元，上日收涨2.2%。 埃及国营商品供应总局(GASC)于国际标购中购买53.5万吨小麦。这是该机构自2014年1月来最大的一笔交易。 天气预报显示，美国南部平原冬麦种植带天气可能继据维持相当乾燥与温暖的情况。 美国政府政策变动可能推升美国生物燃料产量的报导，为玉米及大豆价格提供支撑。玉米为美国乙醇燃料主要原料，大豆则被用于生物柴油的制造。不过涨势有限，因为相关改变的消息并未获得特朗普政府证实。 以下为0125 GMT报价： 合约 最新 变动
路透伦敦3月1日 - 根据路透周三公布的航运船期及石油贸易商的调 查结果，中国3月装运西非原油的数量将创下纪录新高，因在石油输出国 组织(OPEC)减产之际，中国持续囤积中质及重质原油。 预料3月装运准备运往中国的西非原油数量约为141万桶/日，超越2月 水准，并创下路透自2004年追踪船货状况以来的最高。 中国国营业者联合石化和中化集团进口量居于领先，而中国的独立炼 厂也躬逢其盛，买进来自托克(Trafigura)及道达尔(Total)的船货。 这些业者倾向购入安哥拉的中重质原油，包括卡宾达(Cabinda)、Dal ia、 Nemba、Plutonio及Saturno等品种，同时也将购买安哥拉最新石油 品种Olombendo的首批船货。 中国买家也预定买进刚果的Djeno原油、加纳Jubilee原油、以及部分 尼日利亚的Escravos及夸伊博(Qua Iboe)原油。 来自中国的买盘推动安哥拉原油与布兰特原油间的价差来到异常高的 水准，但部分分析师警告称，部分船货可能直接进入储油设备