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亚洲 | 2012年 8月 3日 星期五 07:31 BJT

〔国际油市〕美国原油期货上涨,因北海石油产量减少且美国汽油库存下滑

路透新加坡8月3日电---美国原油期货价格周五升向每桶88美元,受助于北海石油产量下降,而且美国汽油库存下滑.

纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油合约CLc1在亚洲盘初上涨0.3美元,报每桶87.43美元,上交易日下跌1.78美元.

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