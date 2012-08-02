《中国报摘》--中国证券报8月3日

* 头版头条:

--中国证监会有关部门负责人表示,9月1日起,将第三次大幅度降低A股交易经手费、过户费和期货交易手续费标准.今年以来三次降费可降低证券、期货市场投资者交易成本达155亿元人民币.此外,证监会积极协调有关部门研究降低印花税.

* 其他:

--据透露,监管部门可能对货币基金投资定期存款进一步加强管理,将货币基金投资组合的平均剩余期限从180天降至120天或更低.此外,监管部门拟进一步提升货币基金投资信用债要求,规定只能投资于AA级以上的信用债.

--根据中国有色金属工业协会硅业分会统计,整个上半年,国内多晶硅价格跌幅超过25%.

--清科研究中心统计显示,7月中国并购市场共完成68起并购交易,其中披露金额的有63起,交易总金额22.04亿美元,与上月并购数量基本持平.其中7起并购案例有VC/PE(风险投资/私募股权)支持,主要分布在电子及光电设备等行业.

--从上海证券交易所获悉,截至8月2日,上交所共受理39家企业的私募债券备案申请.目前,上交所已向29家企业出具《接受备案通知书》,四家企业因涉嫌房地产业务或巨额资金外借等原因被推迟接受备案,六家企业的备案申请材料仍在核对中.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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