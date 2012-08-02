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亚洲 | 2012年 8月 3日 星期五 07:52 BJT

〔东京汇市〕欧洲央行会议后欧元承压,接下来面临美国就业数据的考验

* 市场将矛头对准欧元,此前德拉吉未兑现承诺

* 欧元在隔夜震荡盘势中下跌近0.03美元

* 市场等待1230GMT出炉的美国非农就业报告

路透悉尼8月3日电---欧元周五在亚洲市场整理此前的大幅跌势.欧洲央行没有像承诺那样立即行动保护欧元,让市场失望,欧元大跌.

但欧元下档可能暂时受限,因投资者退回场边,等候1230GMT出炉的美国非农就业数据.市场还将关注0230GMT公布的汇丰中国服务业采购经理人指数(PMI).

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