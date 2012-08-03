《中国报摘》--其他报纸重要消息8月3日

台湾货币市场：短率大致持稳，外资汇入令市场稳中偏宽松

* 外资近期持续汇入，资金稳中偏宽松 * 两年定存单利率低于预期，月底审慎乐观 * 短票与债券RP需求回温，但利率持稳 记者 董永年 路透台北2月16日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人员称，外资近期持续汇入，令台币资金池 水位上扬，虽然银行对跨月资金情势仍保守看待，但整体稳中偏宽松的环境，令短率缺乏再走高的动力。 央行今日中午标售两年期定存单加权平均得标利率为0.627%，低于市场预期，并较上次的标售结果0.705% 走低7.8个基点。交易员表示，得标利率显示市场资金偏向宽松，大型公股行库有去化压力，因 此对月底调度可审慎乐观以对。 〞得标利率在0.65%以下，这让我们喘一口气，会以中性态度看待月底状况。〞一位大型票券商交易员说 。 由于外资持续汇入，台币资金池扩大的效应也逐渐显现。一拆入方的大型商业银行资调人士称，与外商银 行的拆款到期都可以续作，利率则持稳在低档。 另一大型票券商交易主管则表示，今日可以买票的银行家数较多，显示外资汇入的效应开始显现，不过银