《中国报摘》--其他报纸重要消息8月3日

**上海证券报**
--消息人士透露,7月中国四大国有银行新增人民币贷款为2,200亿元左右,环比多增约300亿,但信贷结构改善不明显.
--从机构承销人士处了解到,目前已从央企开始试点,企业债累计发债余额拟不再计算中期票据.这与交易商协会此前的相关会议信息一起,加大了市场对城投债供给加大的预期,也令一些机构产生了对银行间和交易所市场上城投债套利机会的兴趣.
**证券时报**
--针对周四地产股大跌源于北京商品房预售制度将被取消的传言,北京市房地产业协会秘书长陈志表示,商品房预售制度不可能取消.取消预售制度对购房人、开发商、银行三方均不利,同时也将增加政府调控难度,不利于实现房价合理回归的目标.
--全国银行间市场正在加快推出融资品种创新,其中就包括非金融企业资产支持票据(ABN).中信证券(600030.SS)(6030.HK)债券资本市场部相关人士透露,由其主承销的三只ABN产品最迟9月将推出.据悉,与常规的资产支持证券(ABS)相比,ABN期限稍长,该产品或许可为地方政府融资平台开拓新的筹资渠道.
--易观智库最新数据显示,2012年第二季度中国第三方互联网支付市场交易规模达到9,456.6亿元,环比增长23%,同比增长105.1%.
**21世纪经济报 道**
--针对监管部门支持"破净"上市公司回购股份的消息,宝钢股份(600019.SS)证券部有关人士表示,公司管理层早在几个月前就开始研究股份回购事宜,但与此次消息并无关联.不过,截至目前,公司还没有具体操作计划.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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