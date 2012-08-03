〔中国财政〕八省市扩大"营改增"试点政策明确,各地新旧税制转换时间不同

路透北京8月3日电---中国财政部、国家税务总局日前联合下发通知,明确将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围分批扩大至北京市等八省市,但各地新旧税制转换时间不同,其中北京为2012年9月1日.
江苏省、安徽省为2012年10月1日,福建省、广东省为2012年11月1日,天津市、浙江省、湖北省为2012年12月1日.上述试点地区应自2012年8月1日起开始面向社会组织实施试点工作.
财政部税政司和国家税务总局货物和劳务税司有关负责人表示,上海市加上即将试点的八个省市,是中国重要的经济区域,大多分布在东部沿海,经济总量占半壁江山,对全国的经济发展举足轻重.
同时,这些地区的服务业相对发达,改革示范效应明显,有利于进一步促进经济结构调整,实现转变经济发展方式和支持现代服务业发展的战略目标.
通知还明确,此次确定的扩大试点地区与上海市适用同样的试点方案、试点行业和政策安排.主要内容包括:试点地区从事交通运输业和部分现代服务业的纳税人自新旧税制转换之日起,由缴纳营业税改为缴纳增值税;在现行增值税17%和13%两档税率的基础上,新增11%和6%两档低税率,交通运输业适用11%税率.
部分现代服务业中的研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、鉴证咨询服务适用6%税率,部分现代服务业中的有形动产租赁服务适用17%税率.
此外,试点纳税人原适用的营业税差额征税政策,试点期间予以延续;原归属试点地区的营业税收入,改征增值税后仍归属试点地区;营业税改征的增值税,由国家税务局负责征管.
作为结构性减税的重要内容--上海增值税扩围改革试点从今年起正式启动,该地交通运输业、现代服务业等行业营业税改征增值税.改革试点的主要内容是在现行增值税17%标准税率和13%低税率基础上,新增11%和6%两档低税率.不过试点后却发现某些领域税负不减反增的情况,虽然增加的部分由地方财政进行补贴,但对财力吃紧的地方政府而言并不轻松.(完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良