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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 08:29 BJT

〔日本热股〕索尼股价下跌7%,因公司调降年度营业利润预估

路透东京8月3日电---日本索尼(6758.T)股价周五大跌7%至897日圆,此前该公司调降2012/13年度营业利润预估,并下调主要产品的销售预估.

根据汤森路透Datastream,若索尼今日以897日圆做收,则创下1980年以来最低收盘水准.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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