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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 08:28 BJT

〔日本热股〕夏普股价大跌,因第一季亏损且调降全年财测

路透东京8月3日电---日本夏普(6753.T)周五股价大跌,此前其公布第一季出现亏损,将全年财测由原预估的营业利润200亿日圆下调至亏损1,000亿日圆.[ID:nSB1702920](完)

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