反核人士冲破美国核弹设施安全围栏 已暂时关闭

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月2日电---美国政府官员周四称，该国政府唯一一个处理和存储武器级铀的设施被暂时关闭，此前反核活动人士冲破了安全围栏，其中包括一名现年82岁的修女。
该设施位于田纳西州橡树岭，安保问题由国际安保企业G4S旗下的WSI Oak Ridge负责。G4S在伦敦奥运会的安保上也存在争议。
官员称，该设施周三被关闭，至少将关到下周。此前三名反核活动人士冲破外围的围栏，到达了一个存储高浓缩铀建筑物的外墙。
官员称，反核活动人士在该建筑物的墙上喷写标语，并声称向墙上撒了所谓的人血。
反核活动人士在外围围栏间行进时触发了传感器，安保人员获得了警报。但官员承认，反核活动人士仍能在安保人员赶来制止前到达建筑物外墙。
这些反核活动人士自称“Transform Now Plowshares”，其发言人Ellen Barfield表示，三名反核活动人士被逮捕，被指控故意破坏公物和非法侵入。
她表示，这三人的身份如下：82岁的Megan Rice、63岁的Michael Walli和57岁的Greg Boertje-Obed。他们被拘押，并于周四出席了地方法院的一个听证会。
法院官员称，周五下午将举行拘留听证会，届时检方必须证明被告人存在潜逃风险，并对社区构成威胁，才能继续拘押他们。审判日为10月9日。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6
路透新加坡2月16日 - 台币周四攀升至20个月新高，韩元亦触及三个月高位，之前发布的数据显示美国经济表现稳健，对亚洲经济体来说是个好兆头。 周三美元指数触及一个月新高后有所回落，也给新兴亚币带来支撑。 台币兑美元 一度涨至30.66，为2015年5月底以来最强水平；随后转跌，最新为较上日收盘跌0.2%。 韩元兑美元 最高攀升至1,133，为11月9日以来最强水准。韩元随后回吐部分涨幅，最新涨0.1%至1,140.70。 韩国企划财政部长官柳一镐周四称汇市波动剧烈 。该言论加剧了外界对韩国央行可能进行干预以遏制韩元升值的担忧，引发韩元回撤。 人民币 和泰铢 兑美元小幅上扬。 尽管美联储主席叶伦本周的国会证词以及美国乐观经济数据使得美联储3月升息的可能性加大，但亚币仍表现出韧性。 分析师表示，美国经济稳健增长的迹象有利于亚洲经济体，对亚洲货币构成支撑因素。 周三数据显示，美