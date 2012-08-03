〔路透调查〕欧洲央行料将于9月决定购买公债和降息(更新版)

(新增细节)

* 预计欧洲央行将于9月开始购买意大利、西班牙公债

* 再融资利率料在9月降至0.5%,存款利率维持不变

* 德拉吉在任表现平均得分为7分,满分10分

路透伦敦8月2日电---路透调查周四显示,欧洲央行或将于9月再度开始购买意大利和西班牙公债,同时料将调降指标再融资利率至纪录新低0.5%.

路透在欧洲央行会议后采访近50位分析师得出上述预期.此前欧洲央行总裁德拉吉称,该央行将在公开市场购买更多公债,但前提条件是欧元区政府允许抒困基金购买公债,并且处于风险的国家申请予以支持.[ID:nSB1704832]

德拉吉暗示,若欧洲央行实施干预,最早会是在9月.

Jefferies高级副总裁Marchel Alexandrovich称:"德拉吉的意思基本上就是,债市问题得明显恶化之后,欧洲央行才会出手相助."

Investec的Victoria Clarke表示:"上周德拉吉讲话后对他宣布新的重型武器的希望很高...市场很快感到失望了."

受访分析师给德拉吉上任以来的表现平均打了7分,满分为10分.但其中最低打分仅2分,最高为10分.

2010年5月以来,欧洲央行已经依据证券购买计划(SMP)购买了2,100亿欧元债券,而效果有限,但德拉吉称,新举措将在范围和约束条件上有所不同.

此次调查显示,欧洲央行料将在9月再次调降再融资利率25个基点,至0.5%的纪录新低,预估中值与一周前的调查结果相同.

四名分析师称,欧洲央行或将把存款利率将为负值,意味着银行在欧洲央行存款需要交费.(完)