〔路透调查〕欧洲央行料将于9月决定购买公债和降息(更新版)

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
(新增细节)
* 预计欧洲央行将于9月开始购买意大利、西班牙公债
* 再融资利率料在9月降至0.5%,存款利率维持不变
* 德拉吉在任表现平均得分为7分,满分10分
路透伦敦8月2日电---路透调查周四显示,欧洲央行或将于9月再度开始购买意大利和西班牙公债,同时料将调降指标再融资利率至纪录新低0.5%.
路透在欧洲央行会议后采访近50位分析师得出上述预期.此前欧洲央行总裁德拉吉称,该央行将在公开市场购买更多公债,但前提条件是欧元区政府允许抒困基金购买公债,并且处于风险的国家申请予以支持.[ID:nSB1704832]
德拉吉暗示,若欧洲央行实施干预,最早会是在9月.
Jefferies高级副总裁Marchel Alexandrovich称:"德拉吉的意思基本上就是,债市问题得明显恶化之后,欧洲央行才会出手相助."
Investec的Victoria Clarke表示:"上周德拉吉讲话后对他宣布新的重型武器的希望很高...市场很快感到失望了."
受访分析师给德拉吉上任以来的表现平均打了7分,满分为10分.但其中最低打分仅2分,最高为10分.
2010年5月以来,欧洲央行已经依据证券购买计划(SMP)购买了2,100亿欧元债券,而效果有限,但德拉吉称,新举措将在范围和约束条件上有所不同.
此次调查显示,欧洲央行料将在9月再次调降再融资利率25个基点,至0.5%的纪录新低,预估中值与一周前的调查结果相同.
四名分析师称,欧洲央行或将把存款利率将为负值,意味着银行在欧洲央行存款需要交费.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6
路透新加坡2月16日 - 台币周四攀升至20个月新高，韩元亦触及三个月高位，之前发布的数据显示美国经济表现稳健，对亚洲经济体来说是个好兆头。 周三美元指数触及一个月新高后有所回落，也给新兴亚币带来支撑。 台币兑美元 一度涨至30.66，为2015年5月底以来最强水平；随后转跌，最新为较上日收盘跌0.2%。 韩元兑美元 最高攀升至1,133，为11月9日以来最强水准。韩元随后回吐部分涨幅，最新涨0.1%至1,140.70。 韩国企划财政部长官柳一镐周四称汇市波动剧烈 。该言论加剧了外界对韩国央行可能进行干预以遏制韩元升值的担忧，引发韩元回撤。 人民币 和泰铢 兑美元小幅上扬。 尽管美联储主席叶伦本周的国会证词以及美国乐观经济数据使得美联储3月升息的可能性加大，但亚币仍表现出韧性。 分析师表示，美国经济稳健增长的迹象有利于亚洲经济体，对亚洲货币构成支撑因素。 周三数据显示，美