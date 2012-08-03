《中国债券市场每日交易备忘》--8月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部150亿元人民币六个月期贴现国债9:30-10:30招标 辽通化工( 000059.SZ )10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中行和民生银行主承 镇江城投集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 迁安兴源水务产业公司16亿元六年期固息债1280203,票面利率6.45% 鹤岗开源城投公司10亿元七年期固息债1280210,票面利率6.50% 内江投资控股集团7亿元六年期固息债1280211,票面利率7.00% 扬州城建国有控股集团12亿元七年期固息债1280216,票面利率6.30% 淮南矿业集团9亿元五年期中票1282268,票面利率4.41% 江苏洋河集团8亿元五年期中票1282269,票面利率4.94% 青海交投5亿元五年期中票1282270,票面利率5.70% 青海交投5亿元七年期中票1282271,票面利率6.65% 财政部150亿元六个月期贴现国债129905,参考收益率2.3763% 安徽外经建设集团4亿元一年期短融041260044,票面利率5.20% 宁沪高速( 600377.SS )10亿元一年期短融041254040,票面利率3.75% 中国铝业( 601600.SS )30亿元三个月期超短融011220003,票面利率3.50% ============================================================================== 三、缴款: 上海城建投资公司20亿元七年期固息债1280218,票面利率4.63% 长江三峡集团50亿元五年期中票 洛阳钼业( 3993.HK )20亿元五年期中票 海运集团40亿元六个月期超短期融资券 模塑科技( 000700.SZ )2亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行10亿元一年期央行票据1101057到期兑付,参考收益率3.4982% 中国航空集团15亿元一年期短融1181343到期兑付,票面利率5.71% 四川峨胜水泥3亿元一年期短融1181344到期兑付,票面利率7.30% 中国中冶( 1618.HK )( 601618.SS )40亿元一年期短融1181345到期兑付,票面利率5.71% 南昌市政公用设施控股公司7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080086付息,票面利率5.00% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --三位消息人士周四表示,中国央行正在酝酿调整增加银行定期存款档期,以提高银行存款 对储户的粘性以及银行对存款利率定价的自由度,这亦是利率市场化再向前行的一步.[ID:nSB1691124] --上海证券报周五报导,中国四大国有银行7月新增人民币贷款约2,200亿元,环比多增300 亿元左右.[ID:nSB1703152] --中国监管部门拟进一步放开对企业发债的限制.上海证券报周五报导,国家发改委日前召 开企业债发行会议,今后企业的累计债券发行余额拟不再将中期票据计算在内,这意味这企业 发债不超过净资产规模40%的红线被进一步突破.[ID:nSB1705142] --中国证券报周五报导称,截至周四,上海证券交易所共受理39家企业的私募债券备案申请, 并已向29家企业出具了接受备案通知书,备案总金额为27.55亿元人民币.[ID:nSB1705216] --因投资标的久期和资质规定的改变,中国蓬勃发展的货币基金收益或下降,但流动性也会 更好.中国证券报周五引述消息人士称,监管部门有意将货币基金投资组合的平均剩余期限从 180天降至120天或更低,同时只能投资于AA级以上的信用债.[ID:nSB1705138] --国家统计局8/9公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.1%) 7月居民消费价格指数(CPI) (6月为2.2%) 1-7月城镇固定资产投资 (1-6月为20.4%) 7月社会消费品零售总额 (6月为13.7%) 7月工业增加值 (6月为9.5%) 7月房地产投资和销售情况月度报告 国家海关8/10公布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差317.3亿美元) 国家统计局8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/27公布1-7月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩; 审校 冉莹