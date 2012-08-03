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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 09:26 BJT

〔标题新闻〕美国旱情过去一周加重,损及中西部和中部大平原地区的玉米及大豆作物--气象专家

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8J299T]

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