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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 11:47 BJT

〔新债招标〕中国六个月贴现国债收益率明显高二级市场,但需求尚可(更新版)

(新增交易员评论和细节)

* 六个月国债收益率2.4650%,远超二级市场

* 受本周现券收益率走升,"水涨船高"带动

* 机构乐意介入风险小的短端品种,致需求尚可

路透北京8月3日电---中国财政部周五招标发行的六个月期贴现国债,中标收益率明显高于二级市场,主要因近期资金成本持于相对高位难降,且本周现券市场利率债收益率小幅走升导致"水涨船高".

交易员指出,国内经济已经出现企稳的迹象,下周又逢宏观数据陆续出炉,同时下周一例行存款准备金清算补缴在即,均可能限制债市表现,机构或以防守为主,乐意介入风险小的短端品种,致本期债需求尚可.

业内人士透露,稍早招标发行的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债,加权中标收益率为2.4650%.该债边际(最优)中标收益率为2.5086%,投标倍数1.73倍,优于上周1.5倍水平.

上海一银行交易员称,"这周收益率上去不少呢!而且和资金成本偏高绝对有关系,毕竟短端受资金影响比较大."

银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,六个月期品种最新收益率IFT9MY=CDC为2.3121%;二级市场上,剩余期限约0.52年的国债120002券最新双边收益率成交tCN120002=CFXM在2.3798%/2.3251%.

财政部上周五招标发行的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债,当时的加权中标收益率为2.4031%;边际(最优)中标收益率为2.4754%,投标倍数1.5倍.[ID:nSB1689504](完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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