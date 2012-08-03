〔欧洲经济〕IMF称欧洲在阻止危机扩散方面做得不够

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
路透华盛顿8月2日电---国际货币基金组织(IMF)周四呼吁,欧元区需改变"政治游戏规则",以阻止债务危机扩散.IMF认为危机明显正在吞噬整个欧元区及其较小邻国.
IMF溢出效应报告考察了所谓"五大系统经济体"--美国、中国、欧元区、日本和英国--的经济政策是如何影响彼此及世界其他地区.报告称,欧元区危机迄今是决策者心中的最大隐忧.
IMF在谈到目前为止欧元区的政策行动时说,"尽管取得了一些进展,但给人的感觉是在防止紧张局面扩散和化解'财政-增长-银行业'循环方面,做得不够."
IMF设想的最糟情形是,如果决策者不行动起来,欧债危机恶化,那么欧元区经济产出可能会下降五个百分点.
该组织预估,若欧债危机加剧,则将对世界最贫穷国家产生轻微至严重的影响,并可能导致他们截至2013年底的外部融资需求升高约270亿美元.
但IMF表示,欧元区并非全球唯一引人担忧的地区.
IMF亦称美国必须消除2013年所谓"财政悬崖"的威胁.明年美国有规模4万亿(兆)美元的减税政策到期,政府自动减支也将启动,而中期内又缺乏足够的财政调整措施.
多数分析师认为,等到11月的国会和总统大选尘埃落定之后,美国国会才会采取行动.
中国方面,IMF担心投资放缓恐将损及贸易伙伴和世界价格水平.其补充说,中国投资增幅每减少一个百分点,都会给该国的亚洲供应国带来巨大冲击,而日本和德国受到的影响也不会小.
IMF并称,日本公共债务高企,令其易受市场信心急剧变动的影响;英国则应采取更多措施增强金融系统,鼓舞银行业信心.(完)
--编译 艾茂林;审校 戴素萍
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交