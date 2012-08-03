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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 11:59 BJT

中国对安南辞去叙利亚问题联合特使职务表示遗憾

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月3日电---中国对安南辞去叙利亚危机联合特使一职表示遗憾，并强调支持联合国在解决叙利亚危机中发挥重要作用。

安南表示，将于本月底辞去叙利亚和平特使职务，理由是对联合国安理会成员国互相指责感到沮丧。叙利亚国内的武装冲突已经变得愈发血腥。

“我们理解安南斡旋工作中的困难，尊重他的决定。”中国外交部发言人洪磊周四晚间发表声明称。

洪磊对安南的工作给予肯定，并称“中方对任何有助于推动政治解决叙利亚问题的倡议都持开放态度”。

“中方支持联合国继续为推动妥善解决叙利亚问题发挥重要作用。”洪磊表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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