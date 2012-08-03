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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 11:23 BJT

〔日本个股〕监管当局在内幕消息泄露案后指示野村控股加强内控

路透东京8月3日电---日本金融特任大臣松下忠洋周五称,他已指示野村控股(8604.T)加强内控.此前野村公司旗下券商被发现泄露股票发行的相关内幕消息.

这项所谓的业务改善指令要求野村采取多方面措施,加强遵守规范,并把相关动向定期汇报给日本金融厅.(完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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