《中国信用市场综述》PMI等指标预示经济弱势未改,政策基调仍倾向宽松

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
作者 钟华
路透北京8月3日电---中国官方采购经理人指数(PMI)和汇丰中国PMI在7月出现一降一升的相反走势,在乐见中国经济好转的人眼中,代表民间的汇丰PMI反弹提供了莫大鼓舞,然而鉴于中国经济结构中大型制造企业居主导作用,尚难断言经济复苏已上路.
更多经济指标显示中国经济仍在回落过程之中,而考虑到居民消费价格指数(CPI)有望继续下滑,这使得中国宏观调控基调可能还会继续维持相对宽松的政策环境,从而给中国债市运行提供一定支撑.
在货币政策调整方面,中国央行迟迟不兑现降低存款准备金率的市场预期,代之以公开市场逆回购循环操作向市场补充流动性.这一情势的延续,使得短期国债为代表的债市收益率与资金成本倒挂而难以下降,这对浮亏的持券投资者更是一种考验.
而且,中国经济的持续放缓,带来企业利润下滑也日渐显着,这引发投资者对企业现金流的关注和企业债风险的忧虑,加上近几个月来信用债扩容迅速,从而给中低评级信用债收益率带来一定压力.
就中国经济领先指标PMI来说,7月官方制造业PMI降至50.1的八个月低点;汇丰中PMI终值则反弹至49.3的三个月高点,环比升幅1.1还为21个月以来最大.
但我们不难发现官方分企业规模PMI走势亦与汇丰中国PMI趋同,并非背离.7月官方中、小型企业PMI分别为50.2%和48.1%,均较上月回升.而汇丰中国制造业PMI7月49.3的终值还预示经济仍处于萎缩当中.
进一步检视官方PMI分项数据,我们还可以得出更多有价值的信息:除7月生产指数51.8处于扩张水平外,其他分项指数,无论是新订单指数、现有订货指数,还是出口订单指数、进口订单指数,以及购进价格指数,均在50以下的经济萎缩读值之中.
历史看,官方PMI中10个分项数据自今年3月以来均处于下过程之中,且代表经济压力的原材料库存指数5月以来还在攀升,这预示着中国真实经济增长恢复还需要经过一个去库存阶段.
事实上,我们从中国环渤海动力煤指数和旬发电量数据,以及钢铁期货价格SRBF3等更多有经济预示作用的指标看,也能难以得出中国经济已经复苏的信号.
巧合的是,美国7月PMI也同样出现一升一降情况.美国7月芝加哥PMI由6月52.9上升至53;而Markit公布的美国制造业PMI终值则由6月52.5降至51.4.如果结合美国房地产企稳恢复、资本性支出增长和领先指标(WLI)等更多数据看,美国经济结构调整已在进行,未来可能出现逐步恢复迹象.
而且若美国经济开始逐步恢复,而欧元区继续受主权债务危机拖累,这会对全球资产价格和资本流动带来重要影响,而全球投资人似乎已意识到这一变化趋势而敏锐布局.
路透最近一系列投资人资产配置意向调查显示,日本、英国,以及欧洲的基金经理们都在降低股票资产的配置比重,欧洲基金经理人还宁愿持有现金,并增加美国资产曝险.美国全球固定收益置产组合中,持有的公债比重为两年来最高,并减持公司债,而整体全球股票配置比重上升.
对于中国市场来说,降低投资组合中的股票持仓比重,而相对看多债市,短期应有不少支持者.(完)
--审校 黄凯
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6
路透新加坡2月16日 - 台币周四攀升至20个月新高，韩元亦触及三个月高位，之前发布的数据显示美国经济表现稳健，对亚洲经济体来说是个好兆头。 周三美元指数触及一个月新高后有所回落，也给新兴亚币带来支撑。 台币兑美元 一度涨至30.66，为2015年5月底以来最强水平；随后转跌，最新为较上日收盘跌0.2%。 韩元兑美元 最高攀升至1,133，为11月9日以来最强水准。韩元随后回吐部分涨幅，最新涨0.1%至1,140.70。 韩国企划财政部长官柳一镐周四称汇市波动剧烈 。该言论加剧了外界对韩国央行可能进行干预以遏制韩元升值的担忧，引发韩元回撤。 人民币 和泰铢 兑美元小幅上扬。 尽管美联储主席叶伦本周的国会证词以及美国乐观经济数据使得美联储3月升息的可能性加大，但亚币仍表现出韧性。 分析师表示，美国经济稳健增长的迹象有利于亚洲经济体，对亚洲货币构成支撑因素。 周三数据显示，美