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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 11:31 BJT

《全球市场》亚股和欧元下滑,因欧洲央行无新政出台

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1%,日经指数跌1.6%

* 欧元兑澳元和新西兰元触及纪录低点,兑美元接近一周低位

* 德拉吉讲话令人失望,但亦为未来行动提供了线索

* 美国就业数据定于1230GMT出炉

路透东京8月3日电---亚洲股市和欧元周五下跌,因投资者纷纷避险,之前欧洲央行未采取立即行动,且只是暗示未来可能采取措施解决欧元区财政危机.稍早美联储亦未付诸行动.

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