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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 11:55 BJT

〔日本债市〕两年期日债收益率跌至0.085%,为七年以来最低

路透东京8月3日电---两年期日本公债收益率(殖利率)周五跌至2005年7月以来的最低位,欧洲央行(ECB)按兵不动令投资者感到失望,进而推动日债上涨.

两年期日债收益率JP10YTN=JBTC下滑半个基点至0.085%.(完)

--编译 兰秀娟;审校

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