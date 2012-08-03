《美国金融分析》Knight Capital技术故障彰显股市薄弱点

路透8月2日电---软件故障让Knight Capital Group(KCG.N)在短短45分钟里损失了4.4亿美元,暴露出日益依赖高速交易系统的股市交易存在很深的断层线.但华尔街的金融企业和监管机构几乎没有容易的解决办法.

自动化交易可以在毫秒之间处理大量交易,这是交易员人工永远达不到的速度.但是享受好处的同时也要付出代价:交易所、做市商、高频交易员和投资者使用着可能意外撞车的不同系统,已经让市场乱作一团.

2010年5月"闪电崩盘"时美股在几分钟里暴跌,就展现出技术问题突然发作的威力.鉴于交易利润缩窄而监管成本上升,许多市场参与者承受着削减成本的压力--包括削减技术支出,因此发生这类问题的机率或许已经上升.

自4月以来,令人尴尬而代价高昂的技术问题层出不穷,震撼了市场也动摇了投资者信心.

交易所BATS Global Markets(BATS.Z)就曾经因为技术故障而取消自己的上市.Nasdaq(NDAQ.O)也在补救Facebook(FB.O)挂牌首日技术故障造成的损失,要付出数亿美元代价.瑞银集团UBSN.VX在Facebook上市案中损失逾3.5亿美元,正在指责Nasdaq.

"这个结构可能就是太复杂了,不好运作."Tabb Group创始人Larry Tabb称."我们可能需要考虑改变并简化市场结构."

**"黑池"**

其他人辩解称,监管机构可以继续推出相对简单的举措,例如创建调整幅度更细微的停板机制,来停止交易量或价格波动太大的股票交易.

在纽约大学Stern Graduate商学院和市立纽约大学Baruch学院教书的Bernard Donefer指出,监管机构原拟2月测试的更广泛的股票波动限制新办法,或许本可以起到帮助.

他补充道,如果最新的汽车都能感应到逼近的物体,并自动刹车,那么在市场上"我们也需要这样的控制机制."

昔日的交易模式较为简单:交易员以"专家"的身份,在纽约证交所等交易所大厅内撮合买家和卖家,若撮合不成则亲自完成交易.

但过去这十年,这些专家逐渐被自动交易系统所取代,而且大量交易从证交所分流,转向其他场所,例如"黑池",即允许投资者匿名买进或卖出大量股票,而无需对外公开交易信息的交易系统.

Knight Capital表示,该公司新安装的交易系统向市场发出大量虚假交易.由此造成的损失,使其现在陷入艰难求生的境地.Knight Capital的主要盈利来自于为其他券商执行交易.

**更好地测试新系统**

外界不禁发问,Knight为什么没有更认真地进行新软件的预测试,虚假交易为什么能够持续半个多小时,而没有立刻被内部系统制止.

纽约一家量化对冲基金R.G. Niederhoffer Capital Management的所有人Roy Niederhoffer表示,Knight"没有任何借口"不尽早采取行动.该基金也是Knight的客户.

"这就像是一座核反应堆或一架飞机,"Niederhoffer称,"必须有某种方式来监控整个系统的状况."

交易系统故障通常是由安装新系统或电脑代码所引发.但专家表示,市场参与者经常需要更新系统,以适应新规则和客户需求的变化,尤其是高频交易商.

例如,为了与纽约证交所引进的新零售订单接受系统相匹配,并遵守周三生效的法国证券交易税税规,本周有许多交易系统都进行了调整.

美国证券交易委员会(SEC)多年来一直在想办法打造一个全国市场系统,以技术确保买卖股票的指令被提交至最佳交易所、黑池、或者其他地方.2010年股市闪电崩盘之后,SEC又开始研究"故障-安全"(fail-safe)机制,防止技术故障引发灾难.

包括涨跌停板在内的上述一些措施周三启动,保护投资者,但未将Knight从巨亏中拯救出来.

其实,很多专家对Knight问题引发的更广泛意义嗤之以鼻.

"代码问题是会发生,但并非行业问题,"专有定量交易公司Headlands Technology创始人暨Knight一竞争对手前交易主管Matt Andresen说."我不知道Knight发生了什么,但这问题是他们自己造成的,只会给他们自己带来伤害.市场就该这么运作."

康奈尔大学金融学教授Maureen O'Hara表示赞同."我特别担心人们看到这事会说,市场出了重大问题.其实并没问题,"她说.她是研究闪电崩盘相关改革的特别顾问小组成员.

一些交易员和批评人士称,需要看到进一步细节,才能得出更多结论,而不是仅仅强调软件测试的重要性.

有一件事是确定的,那就是如今的金融系统比10年前更加复杂,为市场问题找到解决方案绝非易事.

"我们的金融系统非常复杂,简直接近于怪异,"纽约大学的Donefer说道.(完)