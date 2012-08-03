(重温稿)〔路透调查〕美国7月非农就业岗位料增加10万个,失业率料持稳于8.2%

* 7月非农就业岗位料增加10万个

* 失业率料持平在8.2%

* 平均每周工时持稳为34.5个小时

* 平均时薪料增加0.2%

* 就业报告不太可能改变对9月第三轮量化宽松的预期

路透华盛顿7月31日电---美国7月就业成长可能略微回升,不足以改变美国联邦储备理事会(美联储,FED)料将提供更多协助来刺激疲弱经济复苏的预期.

根据路透调查分析师所得预估,雇主可能新增10万名员工.6月时非农就业岗位增加8万个,为连续第三个月不到10万个.

分析师表示,过去几个月劳工市场之所以黯淡,部分要归咎于天候方面和季节性的问题.然7月就业岗位则可望因上述问题减轻而受惠.

他们认为,政府扩大削减开支和2013年初加税,以及欧债危机的担忧,令雇主们打消聘用员工的念头.

"雇主和生产业者评估经济大环境,他们所见所闻都打上问号,"J.H. Cohn经济研究主管Patrick O'Keefe表示,"对赋税及支出方面的公共政策感到困惑."

美国劳工部将于周五1230GMT时公布7月就业报告.

上周的数据显示,第二季经济环比年率为成长1.5%,远未达维持失业率稳定所需的2.5%.

就业成长温吞可能促使美联储透过第三轮买债来向经济挹注更多的资金,时间点可能在9月12-13日的政策会议上.

7月失业率料将持稳在8.2%.失业率已有两年多的时间高居在8%以上,为经济大萧条以来最久.总受雇人数较2007-09年衰退前少了490万.

**政治僵局**

分析师表示,令经济复苏承受压力的最大因素是华府决策者在新旧年交替时将无法避开所谓的财政悬崖.

一些人认为,在当前的环境下,宽松货币政策达成的效果将有限.

道明证券首席分析师Eric Green表示,美联储主席贝南克的问题在于,前景的两大风险--欧洲和财政悬崖,都是美联储无法充分掌握的风险.

7月民间部门料新增11万个就业岗位,政府部门将减少1万个,但州和地方教职则是很难说.

制造业就业岗位料为连续第10个月上升,主要拜汽车厂商所赐.

分析师将密切关注平均时薪及工时,用以研判消费者支出是否将重拾动能.

平均时薪的增幅料从6月的0.3%降为0.2%.多数行业的工时则回到衰退前的水准,平均每周工时料持平为34.5个小时.(完)