〔中国货币市场〕短期回购利率下跌,市场坚信央行会力保渡过准备金清算

路透北京8月3日电---中国银行间市场七天期以内短期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五早盘下跌.市场人士表示,当前市场资金面偏宽松,虽然下周一例行存款准备金清算补缴定有冲击,但市场坚信央行定会力保流动性.

"今天资金偏宽松,七天以内的短期资金需求都很少,长的就更没人要了,有机构会出不完资金."上海一银行交易员称,"下周一要缴准备金,可能会紧些.但肯定有央行托底,还有什么可紧张的."

他进一步指出,市场资金缺口持续存在,下周一准备金补缴会进一步拉大缺口,央行至少需要通过短期逆回购操作扶助之;"不搞逆回购就降准,他不来,没法玩."

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.因本月5日为周日,清算会在下周一(6日)进行,由于商业银行在此前月末时点突击拉入存款以应对考核,届时机构会有相当量的准备金补缴.

央行2012年第二季度货币政策执行报告显示,二季度末,金融机构超储率虽然连续两个季度回落,但流动性尚好.数据显示,截止2012年6月末,金融机构超额准备金率(超储率)为2.1%;农村信用社超储率与一季度持平,仍为3.6%.[ID:nSB1703830]本周央行公开市场净回笼860亿元.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5134 2.547 -3.36 4,045.61

七天CN7DRP=CFXS 3.3913 3.4862 -9.49 416.85

14天CN14DRP=CFXS 3.3733 3.3505 +2.28 69.18

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5310 2.5587 -2.77 1,225.25

七天CHICNY7D=CFXS 3.4848 3.5403 -5.55 104.50

==============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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