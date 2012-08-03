〔美国经济〕7月网上招聘指数下滑,农林渔业和狩猎业劲升--Monster

路透纽约8月3日电---网上招聘机构Monster WorldwideMWW.N周五表示,7月衡量美国网上招聘的月度指标较6月下滑,但仍较上年同期成长.

Monster称,7月就业指数下降4%至147点,6月为153点.该指数较上年同期的144点上升2%.

在20个行业和23个工种中,分别有15个行业和16个工种的就业指数较上年同期上升.

按行业分,农业、林业、渔业和狩猎业的就业指数较上年同期增长19%.运输和仓储业较上年同期成长幅度为11%.趸售(批发)贸易和零售贸易业就业指数分别较上年成长10%和9%.

相比之下,公共管理、教育服务和膳宿服务业均较去年7月缩减.

周五稍晚美国政府将公布非农就业报告,料将显示7月非农就业岗位温和增长10万个.(完)