《企业看点》--8月3日财务活动报导摘要(更新版)

(新增第一则)
路透8月3日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 金融时报引述数名知情人士消息称,法国媒体和电信集团维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)目前不太可能在近期继续推进出售其所持美国视频游戏提供商Activision Blizzard(ATVI.O)价值80亿美元的股权.(link.reuters.com/wav79s)
* Kommersant报称,俄罗斯集团Rostelekom OAO (RTKM.MM)正与瑞典Tele2 AB (TEL2b.ST)洽谈,可能合并双方在俄罗斯的移动业务.[ID:nL6E8J2435]
* 纽约邮报报导,金融企业JG Wentworth正在待价而沽,售价最高可达10亿美元.(link.reuters.com/xet79s)
* 每日电讯报称,美国制药巨擘辉瑞(Pfizer)(PFE.N)已将其位于英国肯特(Kent)的研发中心Discovery Park售给一个民间联合财团. (link.reuters.com/qut79s)
* 华尔街日报报导,Knight Capital Group Inc (KCG.N)正与Silver Lake Partners支持的券商Virtu Financial LLC洽谈可能的交易或者资本挹注.[ID:nL2E8J29M6]
* 彭博引述消息人士称,印度以市值计最大药厂Sun Pharmaceutical Industries Ltd (SUN.NS)正寻求在欧洲进行并购,包括可能收购德国基因药物生产商Stada Arzneimittel AG (STAGn.DE).(link.reuters.com/zys79s)
* Mint报导称,ICICI Bank Ltd(ICBK.NS)旗下私募股权公司ICICI Venture Funds Management Co Ltd以及Baring Private Equity Asia已开始协商出脱他们所持经纪公司Karvy Stock Broking Ltd(KSBL)近31%的股权. (link.reuters.com/hat79s).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪/梁睿雪;审校 王兴亚