《日本个股焦点》夏普股价暴挫30%,因季报与财测不佳引发存亡忧虑

* 夏普股价早盘暴跌近30%,终场收低28%

* 公司五年期信用违约互换价差达历史高点

* 4-6月录得940亿日圆营业亏损,市场原预估亏444亿

* 下调财年营业业绩预估为亏损1,000亿日圆,原预估获利200亿

* 宣布60年来的首次裁员

路透东京8月3日电---日本夏普(6753.T)股价周五大幅下挫,因投资者越发质疑,日本仅存的这家大型电视面板生产商恐无法捱过日本电视行业的没落期.业绩亏损目前正让夏普的现金持续失血.

夏普周四称,其主要往来银行--瑞穗金融集团(8411.T)与三菱UFJ金融集团(8306.T)已准备给予支援.此前该公司预期本财年将录得营业亏损1,000亿日圆,同时宣布60年来首次裁员计划,将削减5,000岗位.

投资者并不买账,周五纷纷抛售夏普股票,股价一度暴跌30%至187日圆.夏普市值蒸发超过10亿美元,仅余26.6亿美元.该公司拒绝对股价大跌置评.

评级机构穆迪亦火上添油,将夏普短期债务评级从Prime-2调降至最低的投资级别Prime-3,并警告可能进一步下调.

夏普在4-6月当季净亏1,380亿日圆,严重侵蚀公司资本.股东股权比例从3月底的23.9%降至18.7%,该比例低于20%一般被认为公司处境不正常.

夏普并大幅调降全年营业业绩预估至亏损1,000亿日圆,先前预估是盈利200亿日圆.

"亏损规模发展到了这样的水平,将使净资本所剩无几."Myojo资产管理公司的执行长Makoto Kikuchi称.

一如索尼(6758.T)和Panasonic Corp (6752.T)等其他日本电视厂商,夏普因全球需求减少和三星电子(005930.KS)等海外对手进击而受挫.索尼股价挫跌7.8%,Panasonic则跌4.3%.

总的来算,日本三大电视厂商本年度的电视销量料将较上年度减少约1,000万台.

然索尼还有电影公司、保险业务及游戏部门,Panasonic有电池及自动装置可以抵销电视的亏损,夏普整顿的选项则较少.

夏普的信用违约互换(CDS)利差自2月以来一路扩大,五年期合约SHAC5YJPAC=MG目前在历史高位833.3/1000.

过去一个月来CDS曲线呈现倒挂,这意味着短期合约的违约保险成本要比长期来得昂贵.这种倒挂情况通常只会发生在规模较小且比较脆弱的公司.

夏普接下来要克服的资金问题是明年9月到期的2,000亿日圆可转换债.这批债券是在2006年10月发行,当时股价在2,000日圆以上,可转换价为2,531日圆.

Kikuchi表示,"银行有可能出手相救,度过短期的融资疑虑...但它们必须要有一些股权融资来强化其资本基础."

穆迪最新的评等也反映出对夏普能处理其短期债券的预期.但其将夏普的评等置于未来降评评估名单上,指其将监控夏普能否及时降低其短期债务.

**鸿海精密出手搭救?**

夏普的一个可选方案是,让鸿海精密(2317.TW)增加投资.

3月时,鸿海同意收购夏普位于日本西部(土界)市LCD显示器厂的46.48%股份,这是日本最先进的LCD显示器厂.不过该厂的产能利用不足,并且夏普亏损中的相当一部分皆由该厂所致.

鸿海也同意收购同为苹果(AAPL.O)供应商的夏普价值669亿日圆新股,获得11%的股份.鸿海尚未付清此交易款项,它同意为每份新股支付550日圆.

在周五的股价大跌之前,夏普社长奥田隆司在周四的记者会上表示,鸿海将遵守协议,按约定的价格收购股份.

6月时,夏普的股价在400日圆以上.当时鸿海的董事长郭台铭在年度大会上表示,鸿海正与夏普就增持股份进行磋商.当地媒体后来报导称,鸿海希望获得夏普董事会中的一个席位.(完)