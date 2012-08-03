〔中国债市〕7月债券托管量增2,895亿元,银行和基金成增持主力--中债登

* 中债登7月债券托管量增2,895亿元
* 银行和基金成增持主力
* 基金当月托管量增幅创2011年4月以来新高
路透上海8月3日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,7月债券总托管量增加2,895亿元人民币,达22.34万亿(兆)元,而银行和基金当月成为增持主力.
数据显示,商业银行7月末债券托管量为15.13万亿元(不含在上海清算所登记的短期融资券和超短融),当月托管量环比增加1,746亿元.
而基金托管量的增幅更猛,当月基金公司债券托管增量为1,218亿元,至1.91万亿元,创2011年4月以来的单月增幅新高.
按中债登统计口径,7月共发行债券6,004亿元,本年累计发行33,775亿元;7月债券兑付量合计2,646亿元,当月债券净发行量为3,358亿元,较上月略增.
以下为7月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2012年7月末 当月增减
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商业银行 151,316 +1,746
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基金公司 19,138 +1,218
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保险机构 21,399 +103
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证券公司 1,503 -92
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以下为7月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):
2012年7月末 当月增减 当年增减
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政府债券 76,303 +1,299 +2,464
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央行票据 16,310 -190 -4,980
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政策性金融债 74,206 +1,693 +9,428
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政府支持机构债 1,090 -- --
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政府支持债券 1,380 +180 +380
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商业银行债 11,077 +79 +1,835
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非银行金融机构债 462 -- -80
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企业债券 20,098 +279 +3,298
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短期融资券 757 -627 -4,266
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中期票据 21,461 +170 +1,718
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集合票据 145 +12 +51
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资产支持证券 82 -- -13
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外国债券 40 -- --
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合计 223,411 +2,895 +9,835
以下为7月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):
2012年7月 2011年全年
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债券发行量
其中:本币债 6,004 69,637
美元债 -- --
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现券交割量
(银行间) 63,143 677,586
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回购交割量 137,585 1,121,477
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债券兑付量 2,646 57,600
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.
目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完)
--发稿 边竞; 审校 曹巍浩/张喜良