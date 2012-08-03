《Russell专栏》金价受困经济忧虑和疲软实货需求,后市走势难料

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 梁睿雪/洪曦
路透澳洲朗赛斯顿8月3日电---金价走势仍难以捉摸.一边是一旦西方国家央行被迫进一步放宽货币政策,金价将上涨的预期.另一边则是亚洲实货需求仍旧不振的现实.
过去三个月以来,现货金XAU=一直在每盎司1,600美元上下的相对狭窄区间内交投,远低于2月29日所及今年高位1,790.30美元.
虽然金价波动率较低的现象并非不寻常,但金价走向不明之际,正是全球经济前景乌云笼罩之时.
现在中美欧制造业活动似乎同时放慢.摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI)从6月的49.1跌至7月的48.4,第二个月低于50荣枯分水岭.
从2008年全球危机以来,摩根大通指数与金价之间一直存在高度的连动性.PMI上涨或持稳,金价就偏向上行.反之亦然,PMI走软,金价就下跌.
如果这种关系持续,暗示金价可能更偏向于下档,因上月摩根大通指数报48.4,而2月为55.4.
金价在2月末报每盎司1,694.70美元.也就是说,从该水准开始到现在1,590美元左右的水平,金价仅下跌了6.2%.
金价没有跌得更低的原因,可能是欧洲主权债务危机卷土重来风险,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)不得不推出第三轮量化宽松(QE3)的机率增加.
这两者都是相当明确的风险,不过形势可能还会出现变数.
<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
摩根大通全球PMI与现货金价图表:(r.reuters.com/tav79s)
美国、欧元区和中国PMI图表:(link.reuters.com/ruk79s)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
2008年以来,欧洲局势一直杂乱无章,所作的努力仅仅足以防止欧元区倒台.这从近来希腊走到退出欧元区的边缘、到最后一刻才留下一事上便可一窥端倪.
美联储也暗示过,第三轮量化宽松这条路可能是其最不想要的一个选项.
欧洲央行和美联储都没有众望所归地采取行动,而只在近期的公开声明中作出了口头表态.
可以肯定,投资者并未涌向黄金上市交易基金(ETF),这是散户与专业基金经理最青睐的投资黄金工具.
近几周来,黄金ETF总体持仓量小升至6,994.5万盎司,但仍低于3月达到的年内高位7,089万盎司.当时西方针对伊朗核计划展开制裁,造成投资者高度担心原油市场供给中断.
这对黄金来说就意味着,目前它只能从西方经济体危机进一步深化的忧虑中得到一些支撑.
这就使得黄金走势在很大程度上取决于实货需求,特别是消费大国中国和印度的需求.
而现在的情形是,中国似乎在买入更多黄金,但不足以抵消印度买需的下滑.
中国今年以来的黄金购买量已赶超印度,成为全球最大买家.由于中国不公布购买规模,因此判断该国需求的最佳指标就是从香港向内地净出口黄金的数量,这是中国购买黄金的主要途径.
今年前五个月,香港至内地的黄金净出口平均每月约44.7吨,高于2011年的平均每月31.6吨.
若今年余下时间保持同样的速度,那么每月中国进口将增加约13.1吨,一年就是增加近160吨.
但另一方面,印度上半年黄金进口量大跌近59%至250吨,因印度卢比疲弱使得本地金价走高,且政府将进口税加倍.
这意味着,印度上半年的黄金购买量减少了约175吨,这高于中国今年全年可能的黄金进口增量.
下半年印度黄金进口预计也不会大幅反弹,路透调查预测,第三季需求料在135吨,低于2011年同期的205吨.
孟买黄金协会的主席Prithviraj Kothari的看法则要稍微乐观一些,认为下半年印度黄金进口总量料在300吨,意味着全年进口减少30%左右.
但与上年相比,印度2012年黄金需求量还是减少了约235吨,远高于中国可能会额外购买的数量.
各国央行仍在购入黄金,但在2011年大肆增加购买后,今年的购买增速可能会变得缓慢一些,主要买家之一俄罗斯已表示,其购买量将低于2011年的100吨.
黄金实货需求充其量是会持稳,但也很可能延续逐步减弱的趋势,这样来看,只有经济忧虑情绪严重升级,黄金才有希望大幅上扬.(完)
--译文审校 张明钧/隋芬
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6
路透新加坡2月16日 - 台币周四攀升至20个月新高，韩元亦触及三个月高位，之前发布的数据显示美国经济表现稳健，对亚洲经济体来说是个好兆头。 周三美元指数触及一个月新高后有所回落，也给新兴亚币带来支撑。 台币兑美元 一度涨至30.66，为2015年5月底以来最强水平；随后转跌，最新为较上日收盘跌0.2%。 韩元兑美元 最高攀升至1,133，为11月9日以来最强水准。韩元随后回吐部分涨幅，最新涨0.1%至1,140.70。 韩国企划财政部长官柳一镐周四称汇市波动剧烈 。该言论加剧了外界对韩国央行可能进行干预以遏制韩元升值的担忧，引发韩元回撤。 人民币 和泰铢 兑美元小幅上扬。 尽管美联储主席叶伦本周的国会证词以及美国乐观经济数据使得美联储3月升息的可能性加大，但亚币仍表现出韧性。 分析师表示，美国经济稳健增长的迹象有利于亚洲经济体，对亚洲货币构成支撑因素。 周三数据显示，美