《Russell专栏》金价受困经济忧虑和疲软实货需求,后市走势难料

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 梁睿雪/洪曦

路透澳洲朗赛斯顿8月3日电---金价走势仍难以捉摸.一边是一旦西方国家央行被迫进一步放宽货币政策,金价将上涨的预期.另一边则是亚洲实货需求仍旧不振的现实.

过去三个月以来,现货金XAU=一直在每盎司1,600美元上下的相对狭窄区间内交投,远低于2月29日所及今年高位1,790.30美元.

虽然金价波动率较低的现象并非不寻常,但金价走向不明之际,正是全球经济前景乌云笼罩之时.

现在中美欧制造业活动似乎同时放慢.摩根大通全球制造业采购经理人指数(PMI)从6月的49.1跌至7月的48.4,第二个月低于50荣枯分水岭.

从2008年全球危机以来,摩根大通指数与金价之间一直存在高度的连动性.PMI上涨或持稳,金价就偏向上行.反之亦然,PMI走软,金价就下跌.

如果这种关系持续,暗示金价可能更偏向于下档,因上月摩根大通指数报48.4,而2月为55.4.

金价在2月末报每盎司1,694.70美元.也就是说,从该水准开始到现在1,590美元左右的水平,金价仅下跌了6.2%.

金价没有跌得更低的原因,可能是欧洲主权债务危机卷土重来风险,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)不得不推出第三轮量化宽松(QE3)的机率增加.

这两者都是相当明确的风险,不过形势可能还会出现变数.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

摩根大通全球PMI与现货金价图表:(r.reuters.com/tav79s)

美国、欧元区和中国PMI图表:(link.reuters.com/ruk79s)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

2008年以来,欧洲局势一直杂乱无章,所作的努力仅仅足以防止欧元区倒台.这从近来希腊走到退出欧元区的边缘、到最后一刻才留下一事上便可一窥端倪.

美联储也暗示过,第三轮量化宽松这条路可能是其最不想要的一个选项.

欧洲央行和美联储都没有众望所归地采取行动,而只在近期的公开声明中作出了口头表态.

可以肯定,投资者并未涌向黄金上市交易基金(ETF),这是散户与专业基金经理最青睐的投资黄金工具.

近几周来,黄金ETF总体持仓量小升至6,994.5万盎司,但仍低于3月达到的年内高位7,089万盎司.当时西方针对伊朗核计划展开制裁,造成投资者高度担心原油市场供给中断.

这对黄金来说就意味着,目前它只能从西方经济体危机进一步深化的忧虑中得到一些支撑.

这就使得黄金走势在很大程度上取决于实货需求,特别是消费大国中国和印度的需求.

而现在的情形是,中国似乎在买入更多黄金,但不足以抵消印度买需的下滑.

中国今年以来的黄金购买量已赶超印度,成为全球最大买家.由于中国不公布购买规模,因此判断该国需求的最佳指标就是从香港向内地净出口黄金的数量,这是中国购买黄金的主要途径.

今年前五个月,香港至内地的黄金净出口平均每月约44.7吨,高于2011年的平均每月31.6吨.

若今年余下时间保持同样的速度,那么每月中国进口将增加约13.1吨,一年就是增加近160吨.

但另一方面,印度上半年黄金进口量大跌近59%至250吨,因印度卢比疲弱使得本地金价走高,且政府将进口税加倍.

这意味着,印度上半年的黄金购买量减少了约175吨,这高于中国今年全年可能的黄金进口增量.

下半年印度黄金进口预计也不会大幅反弹,路透调查预测,第三季需求料在135吨,低于2011年同期的205吨.

孟买黄金协会的主席Prithviraj Kothari的看法则要稍微乐观一些,认为下半年印度黄金进口总量料在300吨,意味着全年进口减少30%左右.

但与上年相比,印度2012年黄金需求量还是减少了约235吨,远高于中国可能会额外购买的数量.

各国央行仍在购入黄金,但在2011年大肆增加购买后,今年的购买增速可能会变得缓慢一些,主要买家之一俄罗斯已表示,其购买量将低于2011年的100吨.

黄金实货需求充其量是会持稳,但也很可能延续逐步减弱的趋势,这样来看,只有经济忧虑情绪严重升级,黄金才有希望大幅上扬.(完)