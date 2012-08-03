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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 16:27 BJT

〔日股业绩〕丰田汽车转亏为盈,季度获利优于预期(更新版2)

(新增更多细节和财测)

路透东京8月3日电---丰田汽车(7203.T)周五公布的季度营业利润创下四年最高,并上调了2012年全球销售目标,因美国和日本等主要市场对凯美瑞(Camry)和普锐斯(Prius)车型的需求旺盛.

丰田汽车公布实现3,530亿日圆(45.1亿美元)季度营业利润,上年同期则是呈现亏损;这一优于预期的业绩显示丰田已经摆脱2011年天灾带来的冲击.

丰田在2012年上半年重登全球最畅销汽车品牌王座,现预计2012年其轿车和轻型卡车全球销量将在976万辆,较前次预估提升了近2%.

丰田去年同期受震灾影响,录得季度营业亏损1,080亿日圆.

参与汤森路透I/B/E/S调查的八位分析师平均预估丰田当季获利在3,141亿日圆.

丰田现预计2012年北美汽车销量将在238万辆,较稍早预测高出逾1%.

丰田股价在始于4月的当前财年内已经下跌近15%.周五丰田收高不到1%,报3,065日圆,表现超出日经指数.N225.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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