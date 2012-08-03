〔中国债市〕人民币利率互换仍现胶着,料下周CPI出炉后走势易上难下

路透上海8月3日电---中国人民币利率互换(IRS)周五依然盘整.本周IRS终未走出胶着之势.市场翘首以待明确的政策信号.下周将有经济数据公布,业内人士认为数据公布后IRS易上难下.
针对下周即将公布的居民消费价格指数(CPI)等经济数据,交易员认为,即使CPI下行,也仅仅能够为降息等宽松政策创造空间,而非直接主导力量.但如果CPI比预期高,那么又为宽松政策平添障碍,从而引导IRS投资者做多.
"今天IRS没怎么动,没怎么动很久了,没有政策风向啊,都怕做错了方向...CPI更低的话,只是给政策留出了空间而已,并不一定就影响政策,主要还是要看经济走势情况的."北京一银行交易员称.
中金公司发布最新报告称,7月份经济数据将呈现如下特征:通胀压力进一步缓解,CPI同比跌破2%至1.6%,PPI环比依然为负,同比跌幅进一步扩大.[ID:nSB1695504]
8月9日(下周四)将公布7月居民消费价格指数(CPI)等数据.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 2.8000/2.9000 2.5500/2.6500 2.5900/2.6860 2.6820/2.7800 2.6775/3.0050
周四 2.7793/2.8880 2.5575/2.6425 2.5950/2.6808 2.6900/2.7825 2.6858/2.9342
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变动+0.0207/+0.0120 -0.0075/+0.0075 -0.0050/+0.0052 -0.0080/-0.0025 -0.0083/+0.0708
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年6月人民币IRS成交的名义本金总额为3,142.14亿元,环比增长近两成.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯