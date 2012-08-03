〔中国债市〕短券收益率略降但中长券仍低迷,关注点转向下周经济数据

路透上海8月3日电---中国银行间债市周五现券走势有所分化,短券收益率略降,因资金利率从高位回落,不过中长券表现仍低迷,仍受制于经济基本面的预期分歧.
交易员指出,如果周末政策平静,市场关注点将转向下周陆续公布的7月宏观数据,以判断经济的最新动向.
"刚有几笔(卖价)被点了,下午短的还有些买盘,中长的还是不行."北京一银行交易员称.
他指出,目前市场整体心态仍偏于谨慎,信用债买盘依旧很弱,尤其是中票,而从机构动向看,基金近期的抛盘较多,只有保险机构在长债上有些配置需求,但在投机性力量偏弱的情况下,难以推动市场走强.
国家统计局将于下周四(9日)公布7月居民消费价格指数(CPI)、工业增加值等数据.
银行间市场七天期以内短期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五下跌.市场人士表示,当前市场资金面偏宽松,虽然下周一例行存款准备金清算补缴定有冲击,但市场坚信央行定会力保流动性.[CN/CN]
剩余期限约9.81年的固息国债120009券最新成交对应收益率CN120009=CFXS为3.2880%,昨日尾盘为3.2820%;剩余期限约1.78年的央票1101032券最新成交对应收益率CN1101032=CFXS为2.7016%,昨日尾盘为2.71%;
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.5137 3.3929
上日 2.5470 3.4862
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6950/2.6419
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3280/2.2690
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8392/2.7872 (完)
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--发稿 边竞; 审校 曾祥进