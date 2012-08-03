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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 16:47 BJT

〔英国数据〕7月服务业PMI触及19个月低位,经济回升前景存疑

路透伦敦8月3日电---周五公布的调查显示,英国7月服务业成长放慢至低速,令经济能否从上半年低迷情况反弹回升蒙上疑虑.

7月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)意外从6月的51.3降至51.0,为2010年12月以来最低水准,且仅略高于50荣枯分水岭.

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