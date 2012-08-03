〔伦敦奥运〕音乐助奥运选手更高、更快、更强

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月2日电---“飞鱼”菲尔普斯（Michael Phelps）用音乐来进入状态，马拉松运动员拉德克里夫（Paula Radcliffe）用音乐来使自己兴奋起来，而体操选手史密斯（Louis Smith）则用音乐来使自己镇定下来。

无论是激烈的说唱，柔和的雷鬼还是舒缓的乡村音乐，许多运动员已经把听音乐当做自己夺牌计划不可或缺的一部分。同时科学研究也显示，音乐的作用远比它表面上体现的要多得多。

“无论是在比赛前还是比赛中，音乐都能真正地起到作用，”一位名叫卡拉吉奥吉斯（Costas Karageorghis）的运动心理学家如此说道。卡拉吉奥吉斯研究如何将音乐运用于专业运动，他是这个领域全球最顶尖的专家之一。

卡拉吉奥吉斯将音乐形容为“给运动员的合法兴奋剂”。他表示，音乐的好处主要体现在音乐的一个属性上，他称之为心理音响学属性。

“根据具体音乐的心理音响学属性的不同，有些音乐可以让人兴奋，而有些则可以让人镇定，”卡拉吉奥吉斯在伦敦奥运会期间如此说道。

**更快，更高，更强**

音乐并不仅仅是声音而已。大量科学证据显示音乐会在多方面影响运动员，例如做动作是否轻巧、对体能消耗的感知，甚至还包括对于氧气的利用率。

还有一项研究显示音乐可以增强运动员的耐久力，帮助他们多跑18%的路程。

“音乐能使我们运动过程的每一环相互协调，将无效或低效的活动降到最小，使我们身体的运作达到最优化，”卡拉吉奥吉斯表示。

20世纪70年代晚期索尼“随身听”面世之后不久，在训练及备赛期间播放音乐就在一些运动员带动下流行开来，其先驱者包括美国三级跳运动员班克斯（Willie Banks）和男子400米栏选手摩西（edwin moses）。

“从那时起，在训练中听音乐的运动员数量大增，”卡拉吉奥吉斯如此说道。

周四伦敦奥运会已经进入了比赛的第六天。在有望获得奖牌的运动员中，肯定也不乏在训练中使用音乐的。

**摇滚只为乒乓**

据说，菲尔普斯和其队友美国选手罗切特（Ryan Lochte）都是李尔·韦恩（Lil Wayne）的忠实歌迷，而他们的中国对手孙杨在前往泳池出发台时也是头戴耳机。这三人都已经在伦敦奥运会上赢得了若干奖牌。

体操选手史密斯在参加自己的标志性项目—鞍马前总要听点儿雷鬼音乐。他这样告诉路透社记者，“这看起来似乎是个不寻常的选择，并且这对别人也未必管用，但是雷鬼音乐可以让我镇定下来，并让我集中注意力。”

瑞典乒乓球选手佩尔森（Jorgen Persson）已经是连续第七次参加奥运会了，同时也是最后一次。他说他总是在备战期间把iPod开得震天响。

这位46岁瑞典选手播放的主要是摇滚音乐。他说，“听摇滚对打乒乓球有好处，我准备了一些特殊的歌曲。现在我在听Gaslight Anthem和Alabama Shakes。”

卡拉吉奥吉斯以前的学生包括两枚奥运会赛艇金牌得主克拉克尼尔（James Cracknell）。现在，卡拉吉奥吉斯正在训练400米栏世界冠军格林（Dai Greene）用音乐训练以获得奖牌。他表示，不同的运动员应当以不同的方式使用不同的音乐来训练。

他说，“如果一段音乐节奏感很强，譬如说这段音乐里充满喧嚣的吉他声和火药味十足的歌词，那么它很可能对运动员产生一种激励作用。”

卡拉吉奥吉斯注意到，来自埃塞俄比亚的马拉松名将格布雷希拉西耶（Haile Gebrselassie）曾依靠科技舞曲《Scatman》的帮助多次打破世界纪录。

对其他运动员来说，音乐的作用就是排除脑中的负面思想，这样他们就能集中精力参加比赛了。

游泳选手可以把播放器带到泳池边，用听音乐来忽略周围那些令人分心的事物。然而跑步选手以及其他选手就不能这样做了，他们必须把播放器留在热身区域。（完）